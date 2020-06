Oubliés à l’étranger: une infirmière se bat pour son mari coincé au Mali

« J’essaie d’être forte pour tout le monde, mais à un moment donné, c’est beaucoup de poids sur mes épaules, ce n’est pas évident à gérer », confie Marie-Claire Boivin.

Son mari, Al-Hadji Kaba, a pris l’avion le 9 mars dernier pour aller voir son père malade au Mali, sans savoir que quelques jours plus tard les annulations de vols allaient s’enchaîner et les frontières se fermer.

Photo courtoise Al-Hadji Kaba, 47 ans, est coincé au Mali depuis le 16 mars dernier.

« Dès que le gouvernement a demandé aux Canadiens de rentrer, on a essayé de trouver un vol, mais c’était impossible. Et le lendemain, le Mali fermait ses frontières », affirme la femme de 37 ans de L’Assomption.

Depuis, Marie-Claire Boivin jongle entre ses jumeaux de dix ans et ses quarts de travail de nuit à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, tout en s’efforçant de trouver une solution pour faire revenir au pays celui qu’elle a épousé il y a 16 ans.

Aucune aide

L’ingénieur de 47 ans reste dans sa famille au Mali, mais dans des conditions précaires.

« Il y a beaucoup de coupures d’électricité et presque pas d’accès à internet », relate Mme Boivin. Il faut aussi qu’Al-Hadji contribue financièrement pour payer la nourriture et le loyer. Mais sans revenu, c’est sa femme qui lui envoie une partie de son salaire toutes les deux semaines.

En plus de n’avoir aucune aide du gouvernement, l’infirmière regrette de n’avoir aucun contact humain avec l’ambassade ou la compagnie aérienne, tout se passe par message automatisé.

« Ce n’est jamais quelqu’un à qui tu peux communiquer tes émotions et qui fait au moins semblant de te comprendre », explique-t-elle.

Lueur d’espoir

La compagnie aérienne a indiqué que des vols pourraient reprendre le 29 juin. « Mes enfants veulent savoir quand ils reverront leur papa, mais on ne sait pas encore quand ce sera possible, ça va dépendre de la compagnie aérienne », déplore Mme Boivin.

Cette dernière n’attend plus d’aide d’Ottawa et estime qu’un recours collectif pourrait être fait, une fois la crise passée, « pour tous les gens qui ont été délaissés ».

« Peut-être que le gouvernement avouera qu’il n’a pas été là et qu’il présentera ses excuses. Ce serait la moindre des choses », conclut Marie-Claire Boivin.