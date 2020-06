Quoi regarder à la télé dimanche?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 14 juin:

Photo courtoisie, TVA

«Bien»

Saskia Thuot reçoit l’animatrice et auteure Alexandra Diaz pour parler de course et d’alimentation saine et équilibrée, en plus de soumettre des idées rafraichissantes pour l’été. Qui dit sport, dit parfois blessures, et le physiothérapeute Denis Fortier va démystifier certains mythes reliés à l'arthrose. Dimanche, 13 h 30, TVA.

Photo courtoisie

«Les vacances du petit Nicolas»

En vacances au bord de la mer, Nicolas (Mathéo Boisselier) se fait vite des amis à la plage, notamment Isabelle (Erja Malatier), une petite fille étrange qui le regarde tout le temps. Convaincu que ses parents veulent le marier de force avec elle, il met tout en œuvre pour faire échouer ce projet et multiplie les bêtises. Dimanche, 15 h, ICI Radio-Canada Télé.

Photo Courtoisie, ARTV

«Pour emporter»

France Beaudoin reçoit le docteur Richard Béliveau qui va démonter de nombreux mythes sur le cancer. Le chercheur va également dévoiler et expliquer sa philosophie du samouraï. Dimanche, 18 h, ARTV.

«L’amour braque»

Incontournable dans la filmographie d’Andrzej Zulawski, ce film montre la rencontre entre Léon (Francis Huster), un prince hongrois, Mickey (Tchéky Karyo), un braqueur un peu fou, et Marie (Sophie Marceau), une prostituée au lourd passé. Les trois vivent des rapports passionnés. Mais ils seront vite emportés dans la tourmente d'un règlement de comptes. Dimanche, 20 h, StudioCanal.

«Kebec»

Dans cet épisode, l’animatrice Noémie Mercier relate l'arrivée de la télévision au Québec. Cette nouveauté technologique, à l’époque, a généré un engouement important, mais a aussi permis une transformation sociale. De la même façon, le marché du travail est en constante évolution. Dimanche, 21 h 29, Télé-Québec.

«Où es-tu?»

En 2005, Mélina Martin, 13 ans, disparaît alors qu'elle se rend dans un parc, où se déroule une fête hivernale, à Farnham. Sa famille fait tout pour la retrouver. Mais les appuis sont rares et l'enquête ne révèle aucun indice. Marie-Claude Barrette trace le portrait de l’adolescente et discute de sa disparition avec sa famille. Dimanche, 22 h 15, TVA.

Photo Courtoisie

«Fais un homme de toi»

Dans le second épisode de la première saison, Vincent Graton retourne dans les montagnes de La Malbaie, où il a passé une partie de son enfance. En hommage à son grand-père, il va faire les foins à l’ancienne, sans engins à moteur, et il va devoir apprendre le maniement de la fourche et de la faux. Dimanche, 22 h 30, Historia.