Trois mois pour devenir fou

Hier marquait le troisième mois de confinement au Québec. Trois mois où l’on s’est terré en attendant le pire, c’est-à-dire la mort. Ce printemps a été vraiment triste. Car vivre ne voulait plus dire entrer en relation avec l’Autre, mais plutôt le fuir et s’en méfier. Même les enfants représentaient un danger de contamination.

À certains moments, on se croyait dans un film de science-fiction. Nos rues désertées, nos gratte-ciel devenus inutiles faute de gens pour leur donner un sens et le choc chaque jour lorsque le premier ministre annonçait le nombre de victimes d’un virus invisible et inodore.

Quitter la maison pour faire les courses est devenu non seulement une corvée, mais un calvaire. L’obligation de respecter une distanciation physique de deux mètres nous transformait psychologiquement. Certains en devenaient si stressés qu’ils faisaient peur d’avoir eux-mêmes trop peur. D’autres se servaient de leur chariot dans les allées des supermarchés comme si c’était un bouclier à la manière des policiers qui repoussent les mani-festants dans la rue.

Angoisse

Et que dire des queues partout, devant les SAQ, par exemple, où l’on fait le pied de grue durant des heures parfois afin de mettre la main sur les bouteilles qui nous griseraient et apaiseraient ainsi nos angoisses de désœuvrés ?

De ces trois mois, nous ne sortirons pas indemnes. Qui aurait pu deviner que nous atterririons sur une autre planète en quelque sorte ? Enfermés, interdits de circuler à notre guise, coupés physiquement de nos proches, abandonnant volontairement des droits si chèrement acquis, comme celui de circuler. Condamnés aussi à ne plus rêver. De voyages, d’activités culturelles, de rencontres sentimentales. L’accès aux écoles, aux universités, aux centres sportifs et même aux lieux de culte est devenu interdit. Nous avons été condamnés aussi à la communication virtuelle tant louangée et souhaitée, avant de découvrir qu’elle existerait en lieu et place des contacts physiques tant espérés.

Avec le déconfinement progressif, la liberté conditionnelle actuelle est une pâle copie de la liberté, tout court. Cette liberté dont on ne pouvait imaginer qu’elle s’affadirait en quelques jours après le 12 mars.

Aveuglement

Les optimistes, dont une partie vit dans l’aveuglement, se réconfortent en croyant que ce temps de ralentissement qui s’est imposé à nous va nous rendre plus sages, plus écologiques, moins obsédés de performance, de consommation. Et plus patients aussi.

Mais les réactions de plus en plus négatives devant les mises en garde des autorités sanitaires et une délinquance aussi qui répond à un besoin humain de transgresser les interdits vont s’accentuer. À preuve, les foules de manifestants entassés, défilant dans les grandes villes depuis deux semaines, démontrent que les passions l’emportent sur la raison. L’indignation et la colère se moquent de la pandémie.

Il est trop tôt pour faire le bilan de cette catastrophe planétaire. Mais la mémoire est une faculté qui oublie. Nous ne serons ni plus sages, ni plus prudents, ni moins exacerbés dans nos manières de vivre. Car si tel était le cas, il n’y aurait plus de guerres dans ce bas monde.