Un hommage tout étoile pour Guy Béart

Grand homme de la chanson française, Guy Béart rendait l’âme en septembre 2015. Près de cinq années plus tard, sa fille Emmanuelle et un éventail épatant d’invités ravivent ses classiques. En résulte un hommage plus qu’intéressant.

Artistes variés

★★★½

De Béart à Béart(s)

BÉART MULTIGÉNÉRATIONNEL

Ce qui capte tout d’abord l’attention, c’est – évidemment – le rassemblement autour de l’œuvre.

Outre Emmanuelle Béart (qu’on peut entendre sur quelques pièces, d’ailleurs), on y retrouve notamment la sensation Clara Luciani qui y va d’une réinterprétation plus sombre et pop de Chanson pour ma vieille ainsi qu’Angélique Kidjo qui vient injecter une nouvelle vie, voire une nouvelle énergie, à Les couleurs du temps. Même Akhenaton, d’IAM, répond à l’appel et y réinvente Qui suis-je?.

Malgré tout le sérieux de l’entreprise, De Béart à Béart(s) fait fi des reprises à la copié-collé des versions originales et c’est tant mieux ainsi.

BÉART ALÉATOIRE

Exercice à plusieurs oblige, De Béart à Béart(s) manque toutefois de cohésion d’une pièce à l’autre. Aux premières écoutes, on a parfois même l’impression d’avoir accroché la fonction aléatoire du lecteur par mégarde.

Outre ce point (qui tient de l’enculage de mouche, j’en conviens), le projet s’avère intéressant pour les fans du monsieur, mais aussi pour les néophytes découvrant Guy Béart via les prestations – peut-être un peu trop sobres par moments – de sa « relève ».

Chromeo

★★★

Quarantine Casanova

Le duo électro funk montréalais refait surface et s’inspire, évidemment, de la distanciation sociale pour un maxi délirant. Sur fond de beats funk 80’s aussi dansants que délicieusement fromagés, Dave 1 y va de son souhait de se réincarner en lingette jetable pour l’objet de son désir (oui, oui) puis de son appréciation pour les gens qui préfèrent la farniente à l’hyper productivité en ces temps de pandémie. Bien que le duo mise plus que jamais sur l’humour et sur un moment bien précis, Quarantine Casanova demeure bien foutu et à prendre au sérieux.

Prairie Comeau

★★★

Prairie Comeau

Projet folk rassemblant l’autrice-compositrice-interprète Anique Granger ainsi que Benoît Archambault qui est également membre de Mes Aïeux ainsi que le conjoint de sa partenaire de scène, Prairie Comeau offre un album de reprises tout en douceur (tanguant même vers le doucereux de temps en temps). Comme le tandem s’avère très (voire trop ?) sage dans sa proposition, Praire Comeau se distingue par son interprétation et le choix de ses pièces allant d’un classique de Félix (Notre sentier) à un extrait de comédie musicale des années 40 (Speak Low). Pour se confiner dans la ouate, bref.

Norah Jones

★★★★

Pick Me Up The Floor

À peine un an après un septième album sans prétention et quand même bien reçu, Norah Jones poursuit son retour vers le jazz pop amorcé avec Day Breaks (2016) avec d’autres pièces tirées des séances d’enregistrements qui sont devenues Begin Again (2019). En résulte un LP chaleureux, intimiste et qui plaira autant aux fans de la dame qu’aux mélomanes appréciant son œuvre en dilettante (dont moi).

Coup de coeur

JEUNE CHILLY CHILL

★★★★

Musique d’ascenseur post-apocalyptique

On ne l’attendait plus ! Le rappeur Jeune Chilly Chill endisque à nouveau après un EP sous le nom apparaissant sur sa carte d’assurance-maladie – #nochill (2017) signé Xavier Constant – ainsi qu’un album flirtant avec le punk au sein du projet Brigade de mœurs en 2018. Le titre dit tout : sur fond de beats kitschs, mais qui taquinent tout de même l’oreille, le MC raconte un scénario de fin du monde tirant de moins en moins de la science-fiction, malheureusement ! Une œuvre étrange, qui polarisera. Vous l’aurez deviné, je suis dans le camp de ceux qui l’apprécient.