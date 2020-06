Une base au nord de Bagdad touchée par des tirs de roquettes

BAGDAD | Une attaque à la roquette a frappé, samedi soir en Irak, une base aérienne où sont présentes des troupes de la coalition menée par les États-Unis, ont indiqué les forces de sécurité irakiennes et un responsable de la coalition.

Les roquettes, lancées depuis le nord de Bagdad, n’ont fait aucun dégât en touchant la base de Taji, située également au nord de la capitale, ont précisé les forces de sécurité irakiennes.

Un responsable de la coalition militaire a précisé que les projectiles étaient tombés hors du secteur où sont basées les troupes de la coalition.

Il s’agit de la troisième attaque en une semaine visant des soldats ou des diplomates américains.

Lundi, deux roquettes ont visé l’aéroport de Bagdad et mercredi, une autre a ciblé l’ambassade des États-Unis, dans l’ultrasécurisée Zone verte de la capitale.

Si une trentaine d’attaques ont visé des soldats ou des diplomates américains dans le pays depuis octobre 2019, elles s’étaient faites plus rares ces derniers mois.

À l’instar de l’attaque samedi contre la base de Taji, aucun des tirs de roquettes contre les intérêts américains n’a été revendiqué. Washington accuse pour sa part les factions armées irakiennes pro-iraniennes d’en être responsables.

Jeudi, les États-Unis ont annoncé qu’ils allaient réduire leur présence militaire en Irak, plus de six mois après la mort en janvier du général iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien, tués à Bagdad dans un raid ordonné par le président américain Donald Trump.