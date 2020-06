Alain Nasreddine restera-t-il aux commandes des Devils?

L’ancien joueur Alain Nasreddine a accompli du bon travail comme entraîneur-chef intérimaire des Devils du New Jersey, selon le directeur général Tom Fitzgerald, qui travaille cependant très fort pour régler le dossier de la permanence derrière le banc.

Après le congédiement de John Hynes, le 3 décembre, l’ex-défenseur a conservé une fiche de 19-16-8 à la barre du club ayant toutefois été exclu du plan de reprise des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il pourrait décrocher le poste à temps plein s’il se démarque des autres candidats en lice, dont Gerard Gallant, qui a rencontré les Devils à la mi-avril, selon le site The Athletic.

«Je ne vais pas m’asseoir devant vous et me cacher en disant qu’il ne se passe rien. Il y a un processus en marche depuis un certain temps impliquant d’autres instructeurs potentiels. Et Alain s’est aussi placé dans ce groupe. Il a mérité le droit de me parler, moi, le DG intérimaire, ainsi qu’à nos présidents, nos dirigeants et nos membres du groupe de propriétaires. Il peut essayer de nous convaincre en expliquant pourquoi il devrait garder son emploi», a déclaré Fitzgerald au site NHL.com il y a quelques jours.

«Je pense que "Nas" a réalisé un boulot remarquable pour quelqu’un qui n’avait jamais été pilote, a ajouté le DG qui a remplacé Ray Shero le 12 janvier. Un autre ayant occupé mon poste lui a fait confiance. Pour être franc, s’il n’avait pas accepté, j’aurais probablement été obligé d’aller derrière le banc pour un bout de temps. Mais il a voulu relever le défi.»

De bons échos

D’après Fitzgerald, les joueurs ont apprécié évoluer sous les ordres de Nasreddine, qui a totalisé 74 parties comme hockeyeur dans la LNH, incluant huit avec le Canadien de Montréal en 1998-1999. Il a ainsi pu mettre à profit ses connaissances et son expérience, et la réception fut bonne.

«Je crois que les joueurs ont apprécié voir l’adjoint Nasreddine devenir entraîneur-chef. Il a été différent de Hynes, un peu comme ce fut le cas entre moi et Shero, mais ce fut des alternatives valables. "Nas" a progressé dans plusieurs aspects et il s’est placé en bonne position pour discuter avec nos représentants au sujet du poste d’instructeur-chef», a commenté le DG.

Pour sa part, le gardien Cory Schneider souhaite pouvoir continuer d’interagir avec Nasreddine au sein de l’organisation.

«J’ai apprécié jouer sous ses ordres et nous entretenons une excellente relation, a-t-il admis. C’est un milieu difficile, donc qui sait quelle direction ça prendra? Mais j’espère que "Nas" sera là. Si ce n’est pas en tant qu’entraîneur-chef, ça pourrait être dans le personnel d’assistants, car il représente un atout de grande valeur.»