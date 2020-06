COVID-19: cinq décès de plus à Québec

Bien que la pandémie perde continuellement du terrain dans la Capitale-Nationale depuis plusieurs jours, le dernier bilan régional de la santé publique fait état de cinq décès supplémentaires liés à la COVID-19.

• À lire aussi: COVID-19: 27 décès supplémentaires au Québec.

Parmi ceux-ci, deux ont été rapportés au CHSLD Hôpital général de Québec, pour un total de 31. Tandis que le CHSLD Jardins du Haut-Saint-Laurent en déplore trois supplémentaires, portant le compte à 22 depuis le début de l’éclosion dans ce milieu.

Précisons que ces cinq morts sont survenues dans la semaine du 8 juin, mais qu’elles n’ont été officiellement déclarées à la santé publique que dans les 24 dernières heures.

Les Jardins du Haut-Saint-Laurent dénombrent également trois nouveaux cas (151) dans son établissement, franchissant ainsi le cap des 150 infectés. Le CHSLD Le Faubourg compte aussi deux nouvelles personnes ayant contracté le coronavirus, pour un total de 62.

Désormais, 1126 personnes (64%) sont considérées comme guéries de la maladie à coronavirus.

En Chaudière-Appalaches, deux nouvelles personnes ont été infectées depuis le dernier bilan. Le nombre de cas confirmés dans cette région est de 512 et 483 personnes sont rétablies.

Bilan provincial

Au Québec, on rapporte 27 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus, mais 13 d’entre eux sont survenus avant le 6 juin et n’ont été déclarés officiellement que dans les 24 heures. Qui plus est, 128 nouveaux cas ont été répertoriés.

À travers la province, le décompte est à présent de 5222 décès et 53 952 personnes infectées.