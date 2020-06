Drone sur une prison: deux Québécois accusés

Deux hommes de Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides, ont été arrêtés cette semaine pour avoir participé à un réseau qui distribuait de la drogue avec un drone au-dessus d’une prison de Kingston, en Ontario.

Marc Fontaine, 39 ans, et Nachoua-Hiba Kord, 23 ans, ont été inculpés mardi de plusieurs chefs d’accusation, dont participation à une organisation criminelle, possession d’une arme à des fins dangereuses et complot en vue de commettre un acte criminel.

Ils ont été interceptés à la suite d’une enquête conjointe de la Sûreté du Québec (SQ) et de la Police provinciale de l’Ontario (OPP), qui avait débuté le 24 mars dernier après qu’un drone eut été intercepté survolant le pénitencier de Collins Bay.

Ce soir-là, vers 4 h, les agents de Service correctionnel Canada et la police de Kingston avaient ensuite localisé deux individus à proximité à bord d’un véhicule et saisi un drone, des cigares et du cannabis.

Ils avaient également découvert un colis contenant des armes, de la marijuana et du tabac.

Deux Ontariens, Rachel Chen et Len Aragon, ont également été arrêtés mardi dans cette histoire.

Les quatre accusés ont été libérés et devront revenir au palais de justice de Kingston le 26 août prochain, a fait savoir par communiqué l’OPP.