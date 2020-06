Écrasant vote pour la grève à l’entrepôt Jean Coutu de Varennes

VARENNES | Les employés syndiqués de l’entrepôt du Groupe Jean Coutu, situé à Varennes, ont voté à 99 % pour un mandat de grève à la suite de la récente décision de leur employeur de mettre fin à la prime COVID-19.

L’immense majorité des 700 personnes travaillant à l’entrepôt ont voté en faveur de la grève, alors que 509 membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'entrepôt Pharmacie Jean Coutu-CSN ont assisté à une assemblée dans le stationnement de l’endroit avec le son du discours dans chaque automobile. Ils ont également refusé de négocier sans la présence d’un conciliateur.

La prime permettait aux employés du secteur de toucher 2 $ supplémentaires par heure.

«Nous avons été au travail tout le long de la pandémie, nous avons adopté toutes les méthodes pour limiter la propagation du virus et continuer d'assurer une part importante de l'approvisionnement en médicaments au Québec. On mérite un plus grand respect de la part de l'employeur qui doit négocier de bonne foi», a affirmé Audrey Benoît, présidente du syndicat, par voie de communiqué.

Celle-ci soutient que le Groupe Jean Coutu, qui appartient maintenant à Metro, n’avait pas cherché à négocier avec le syndicat, préférant s’entretenir avec un représentant du ministère du Travail.

Les employés de Varennes tiennent à obtenir de l’employeur, entre autres, «un plus grand respect de l'ancienneté dans l'attribution des tâches chaque jour, de meilleurs horaires de travail, une voix au chapitre pour le contrat d'assurance des employé-es, aucune sous-traitance, une amélioration du programme de retraite progressive et une réduction du ratio d'employé-es travaillant à temps partiel».

En publiant le résultat du vote, dimanche, le syndicat a souligné que Metro s’en est plutôt bien sorti malgré la pandémie, voyant son chiffre d’affaires augmenter de 9,7 % au deuxième trimestre de 2020 par rapport à la même période l’année précédente. C’est aussi le cas pour le secteur pharmacie (Jean Coutu et Brunet), qui a vu son chiffre d’affaires progresser de 7,9 %, a fait valoir le syndicat.