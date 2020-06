Julie St-Pierre et les voyages culinaires de Phil

L’animatrice radio Julie St-Pierre se montre bien prudente avec le déconfinement. Et elle a une bonne raison puisqu’elle annonçait, il y a quelques jours, qu’elle est enceinte de son deuxième enfant. « La preuve que le confinement n’était pas toujours ennuyant ! » dit-elle en riant.

Puisque la radio a été désignée comme service essentiel, Julie St-Pierre a pu continuer à animer son émission de Rouge au travail, sur les ondes de Rouge. « Au début, c’était déstabilisant pour tout le monde. En studio, rapidement, toutes les mesures ont été prises et je me suis vite sentie en sécurité dans mon environnement de travail. »

Elle sera en poste du lundi au vendredi, à 8 h 20 et 13 h, jusqu’au 24 juillet. Elle profitera ensuite d’un mois de vacances avant de retourner au micro, le 24 août, dans la même case horaire.

« Je n’ai encore rien prévu pour cet été, dit-elle. Je pense que nous allons attendre de voir comment les prochaines semaines se dérouleront et nous resterons sans doute près de nos familles, à faire des barbecues et pique-niques entre amis et à jouer aux touristes dans notre propre ville. Une chose est certaine, nous resterons au Québec. »

Restos et basket

Ces dernières semaines, l’animatrice a consommé quelques émissions télé qu’elle a grandement appréciées. Du côté québécois, elle nomme la dixième saison des Chefs comme un coup de cœur. « Je n’ai pas manqué un épisode. J’adore cuisiner, apprendre et m’inspirer. Un de mes plus grands plaisirs dans la vie est de sortir profiter d’un moment au restaurant. »

En attendant que les restaurants ouvrent pleinement leurs portes, Julie St-Pierre a pu continuer de rêver en regardant la nouvelle saison de la série culinaire Somebody Feed Phil, sur Netflix. « J’ai découvert cette émission en commençant par l’épisode sur Montréal, qui fait partie de la troisième saison. C’est tellement intéressant de redécouvrir sa ville à travers les yeux d’une personne qui n’y habite pas. [...] Phil [Rosenthal, l’animateur] est tellement cool, super chaleureux, expressif et drôle. J’adore ! J’ai aussi regardé les épisodes à Venise, New York, Lisbonne et Mexico. »

Comme bien des gens, elle a aussi adoré la série documentaire The Last Dance, avec Michael Jordan. « Je suis une fan de basketball. C’est mon sport préféré depuis l’enfance. J’y ai joué toutes mes années scolaires et je le pratique encore. J’étais petite dans le temps de Jordan, mais mon frère m’a initiée aux joueurs et aux équipes de la NBA de l’époque. Ça m’a rappelé de bons souvenirs. »

Puisqu’elle anime dans une station de radio, Julie St-Pierre consomme bien évidemment beaucoup de musique. Ses chansons préférées du moment ? Sunshine, de SOMMM, avec Ariane Moffatt et Étienne Dupuis-Cloutier. « C’est une chanson d’été parfaite ! Dès la première écoute, je l’ai aimée pour le son rafraîchissant, le côté entraînant et la mélodie accrocheuse. » Rain On Me, de Lady Gaga et Ariana Grande, sera aussi un des succès de l’été 2020, selon elle.

Les suggestions de Julie St-Pierre

Séries télé

Les chefs

Somebody Feed Phil

Chansons