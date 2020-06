Le Québec, un enfer pour les jeunes

Je l’ai déjà écrit et je le redis.

Pas facile de vivre au Québec quand tu es jeune.

En effet, quand tu as 20 ans, tu veux te rebeller, envoyer promener l’establishment, manifester, déchirer ta chemise.

Or, la société québécoise est tranquille, accueillante. L’un des meilleurs endroits où vivre sur la planète.

Alors, tu fais quoi ? Contre quoi tu te rebelles ?

SE RACONTER DES PEURS

Eh bien, c’est simple : à défaut d’avoir de véritables raisons de te plaindre, tu t’inventes des problèmes.

Tu dis que le Québec est raciste, sexiste, homophobe, transphobe, qu’il traite mal ses minorités et que ses forces policières sont barbares. Après tout, ce n’est pas ce que tu vois à longueur de journée sur Netflix ?

Bon, d’accord, les films et les séries que tu regardes sont des productions américaines qui parlent des États-Unis, mais Montréal, Milwaukee et Minneapolis, c’est la même chose, non ?

C’est le même continent, les mêmes buildings, les mêmes commerces, la même musique, les mêmes idoles...

Ce n’est pas Pierre Calvé qui chantait : « Vivre en ce pays / C’est comme vivre aux États-Unis / La pollution, les mêmes autos / Les mêmes patrons, les mêmes impôts / Les petits, les gros / Dans un même bateau » ?

Et ce n’est pas Jacques Godbout qui a réalisé un documentaire intitulé Comme en Californie ?

Donc, tu te dis que le Québec, c’est exactement comme les États-Unis. Et à force de le répéter, tu finis par le croire... Tu brandis des pancartes en anglais, tu scandes des slogans en anglais, tu chantes des « protest songs » en anglais, et tu te crois dans un film de Spike Lee...

Tu fais comme tes grands-parents, qui sont allés à Woodstock (bon, c’était Woodstock en Beauce, avec Paul Piché et Zachary Richard à la place de Jimi Hendrix et des Grateful Dead, mais ils étaient trop gênés pour te le dire)...

Tu joues au révolutionnaire. Tu confrontes une policière qui mesure 5 pieds 6 pouces et qui pèse 140 livres mouillée, et tu fais semblant que tu es au Texas, devant un géant de 300 livres équipé comme un membre des Navy Seals.

« Pig ! Dirty Pig ! »

DES PARENTS INSUPPORTABLES

En 2012, les leaders étudiants criaient comme si les gouvernements saignaient les jeunes à blanc (alors que nos frais de scolarité sont parmi les plus bas en Amérique, et que tu peux prendre 25 ans pour terminer ton cégep). Et huit ans plus tard, des militants hurlent comme si le Québec était la Caroline du Sud, et que le « racisme systémique » gangrénait la société tout entière...

Ça ferait un bon film, ça.

Un ado qui est confronté à l’un des pires problèmes auquel un ado peut faire face dans sa vie : il a des parents gentils.

Compréhensifs. Sympas.

Comment tu peux être ado dans ces conditions ?

Pourquoi mes parents ne sont pas bornés et étroits d’esprit, comme les parents de mon ami ? Là, ça serait le fun d’avoir 16 ans ! Là, je pourrais me révolter !

Mais non. Fallait que je tombe sur de bons parents.

Grrrrr !

UN ENDROIT PLATE

La vérité, c’est que le Québec est une société cool. Pas parfaite, bien sûr. Mais sacrément cool. Et ça, ça fait suer les jeunes qui rêvent de révolution.