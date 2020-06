Livres coquins, moments câlins

Si, grâce aux nuances de Grey, davantage d’aventures érotiques se tiennent fièrement sur les tablettes des librairies, c’est aussi parce que plusieurs personnes ont choisi de décomplexer leur vie sexuelle. Cet heureux mélange ouvre les portes à un univers où est permis le rêve éveillé, quel qu’il soit. En effet, la littérature érotique peut contribuer grandement à nourrir non seulement la libido, mais aussi les fantasmes. Car la lecture coquine, contrairement au visionnement de scènes pornographiques, permet davantage à l’imaginaire de vagabonder, voire d’être créatif. C’est pourquoi, en cette période de pandémie où la prudence est de mise, vous sont offertes quelques suggestions littéraires réservées exclusivement à un public adulte et averti.

1. Hacker. Ce livre, signé Mérédith Wild met en vedette Erica Hathaway, une femme récemment diplômée d’Harvard qui s’investit entièrement dans sa carrière et à son site internet consacré à la mode. Elle est à la recherche d’un investisseur lorsqu’elle rencontre Blake Landon, le millionnaire arrogant qui l’attire irrésistiblement. Ayant tous les deux des passés plutôt complexes, leur relation s’en voit non seulement teintée, mais confrontée. Plusieurs tomes sont disponibles dans cette série de livres mis en vente depuis 2015.

2. Octavie Dalvaux signe Sex in the kitchen et raconte l’histoire de Charlotte, 28 ans, pour qui la vie bascule lorsqu’elle choisit de quitter son travail routinier de maquettiste pour publier des livres de recettes. Devenue célibataire, par choix, un mystérieux admirateur s’éprend et c’est là que commencent des aventures... épicées. Disponible depuis novembre 2019 aux éditions La Musardine.

3. C’est à travers la plume de Lisa Hilton, alias L.S. Hilton, cette écrivaine britannique que nous suivons les aventures de Judith dans Maestra. La belle s’ennuie le jour dans un hôtel de ventes aux enchères et arrondit ses fins de mois comme entraîneuse dans un bar à hôtesses, deux nuits par semaine. Pour les amateurs de sexe et de sang... Publié aux éditions Pocket.

4. Le résumé se lit comme suit : « L’histoire de la découverte de la sexualité par la belle Esmera dans une école de filles de Gênes, où elle découvre le désir en assistant aux ébats de sa meilleure amie Rachele. Un parcours initiatique qui résultera, des années plus tard, par une vie sexuelle libre, singulière et plurielle. » Esmera, cette bande dessinée adulte publiée aux éditions Glenat vous fera découvrir cette jeune femme italienne des années 1960 qui change de sexe une fois la jouissance passée...

5. Parties de plaisir, ce roman érotique de Martin Laliberté publié aux éditions Québec-Livres nous plonge dans un monde où les liaisons clandestines et les ébats torrides ne connaissent que peu (ou pas) de limites. Tout est permis, sans tabou, tant que cela conduit au plaisir, à la passion ardente. Ces nouvelles érotiques vous entraîneront vers une célébration des sens.

6. Chambre 206. C’est dans ce douillet espace de 15 m2, la Chambre 206, que se déroule l’expérience. Outre les toilettes, une seule pièce dans laquelle trône un lit accueillant vous attend. Au bout de celui-ci, une baignoire en marbre devant un miroir. Une fois assise au bout du lit – face au miroir –, l’expérience de la Chambre 206 peut commencer. Du claquement de porte à l’effeuillage et aux effleurements, en passant par les baisers et les souffles courts... des fenêtres qui se ferment au verre qui tombe, vous serez catapultés dans la réalité de ce livre audio Imaginary Club Experience x Olympe de G. Parfait pour avoir les mains baladeuses... sur son propre corps ou en respectant les consignes de la santé publique.

Bonnes lectures, bons plaisirs ! Et surtout, n’hésitez pas à poursuivre vos recherches, quantité d’autres livres pour adultes sont disponibles !