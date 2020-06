LNH: beaucoup de réflexion chez les Hawks

L’entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago, Jeremy Colliton, est conscient de la lourde tâche qui attend sa troupe à la reprise des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) et il entend faire ses devoirs minutieusement.

Un peu comme le Canadien de Montréal face aux Penguins de Pittsburgh dans l’Association de l’Est, les Hawks sont largement négligés par les experts quant à leurs chances de surprendre les Oilers d’Edmonton. La formation de la Ville des vents est la 12e et dernière équipe de l’Ouest ayant évité le couperet et devra en découdre avec Connor McDavid et Leon Draisaitl dans la ronde de qualification prévue au retour à l’action.

Sur papier, le duel s’annonce inégal, la formation albertaine ayant récolté 11 points de plus que ses rivaux. Toutefois, les Hawks ne se comptent pas pour battus d’avance, surtout avec Patrick Kane et Jonathan Toews dans leur vestiaire. Et la bonne nouvelle, c’est que Colliton a eu tout le temps au monde pour analyser les vidéos des Oilers pendant la crise du coronavirus.

«Nous, les instructeurs, allons absorber chaque morceau d’information que nous pouvons. Mais nous devons ensuite filtrer tout cela afin de donner aux joueurs uniquement ce qu’ils ont besoin. Ainsi, ils pourront performer avec leur instinct», a affirmé le pilote au quotidien Chicago Sun-Times récemment.

«Évidemment, nous voulons être le mieux préparés aux défis qu’ils représentent, a-t-il ajouté au sujet des Oilers. Néanmoins, on doit rester conforme à notre identité, jouer solidement et avec agressivité.»

Plus que deux joueurs

Pour l’entraîneur des Hawks, l’un des dangers qui guette les siens est de négliger les compagnons du duo McDavid-Draisaitl qui a totalisé 207 points. Il a cité en exemple la recrue Kailer Yamamoto, qui roulait à plein régime avant l’arrêt des activités. Le patineur de 21 ans a amassé 26 points, dont 11 buts, en 27 parties avec le grand club durant la campagne.

«Son développement au cours de la saison a constitué un gros plus pour eux, a admis Colliton. Cela leur donne l’option de séparer McDavid et Draisaitl. Ensemble avec [Ryan] Nugent-Hopkins, les trios de Draisaitl et de Yamamoto avaient d’excellents compléments. Et avec McDavid qui sera en santé après la pause, ce sera tout un défi pour nous. Il semble qu’ils joueront séparément, donc nous aurons à les surveiller grâce à des comités.»