NASCAR: une déclaration qui a eu de l'effet

Le pilote automobile Bubba Wallace s’est vraisemblablement fait de nouveaux amis après avoir souhaité et obtenu l’interdiction du drapeau confédéré dans les événements de NASCAR au cours des derniers jours.

Ainsi, le porteur de ballon des Saints de La Nouvelle-Orléans Alvin Kamara était présent dans les estrades vides du Homestead-Miami Speedway, dimanche, afin d’assister au Dixie Vodka 400 et surtout, de montrer son soutien à Wallace, qui a pris le 13e rang de l’épreuve gagnée par Denny Hamlin.

Le demi offensif de la NFL portait pour l’occasion un t-shirt et une casquette que lui avait envoyés son nouvel ami, le seul conducteur noir à temps plein de la série principale de NASCAR. Il était au nombre des 1000 personnes auxquelles les organisateurs de la course ont ouvert leurs portes.

«J’avais déjà regardé des événements. Je les visionnais disons plus ou moins attentivement et je n’ai jamais réellement compris le déroulement des épreuves, a admis Kamara au quotidien Miami Herald. En fait, je n’ai jamais pris le temps de saisir ce qui se passe durant la compétition.»

Passer à autre chose

Donc, Kamara était sur place après une discussion avec Wallace sur Twitter. À ses yeux, la décision de bannir le drapeau controversé s’imposait et il souhaite que cela fasse des petits ailleurs.

«Je ne pense pas que ça concerne le moment de le dire. C’est davantage le fait que c’était déjà dit, a déclaré le joueur des Saints. Il a fallu beaucoup de temps pour décider cela et il en est ainsi. Personnellement, je ne vais pas m’emporter pour ce délai, car le contexte a dicté la suite. La réalité, c’est que les responsables se sont assis et ont réglé le dossier. Ils sont en train de finaliser le tout afin de passer à autre chose et c’est parfait comme cela.»

La semaine passée, Wallace avait mentionné ne plus vouloir apercevoir le drapeau confédéré dans les gradins pendant les courses de NASCAR. Quelques jours plus tard, l’organisation de stock-car américain a exaucé son souhait. Pour sa part, Kamara a eu une discussion en privé avec son coéquipier des Saints Drew Brees, qui a attiré l’attention avec une déclaration désapprouvant les personnes s’agenouillant durant l’interprétation de l’hymne national des États-Unis.