«On a juste hâte de jouer ce match» - Mathieu Choinière

L'Impact de Montréal reprendra le collier dans moins d'un mois alors que le tournoi «MLS is Back» de la Major League Soccer (MLS) s'amorcera à Orlando, en Floride, à partir du 8 juillet prochain.

Dans ce tournoi similaire à la Coupe du monde, le onze montréalais se retrouvera dans le même groupe que le Toronto FC, son ennemi juré, ainsi qu'avec le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et le D.C. United.

«On a juste hâte de jouer ce match [contre le Toronto FC], a souligné le milieu de terrain québécois de l'Impact, Mathieu Choinière, dimanche lors de l'émission "Salut, Bonjour! Weekend" sur les ondes de TVA. On veut le gagner et c’est tout. On a un bon groupe, mais c’est sûr que ce match contre le Toronto FC, on a hâte de le jouer et d’avoir les émotions de ce match.»

Les joueurs du circuit Garber semblent d'ailleurs emballés par cette nouvelle compétition lors de laquelle le vainqueur obtiendra un billet pour la Ligue des champions de la CONCACAF de 2021.

«Tous les joueurs attendaient [le moment] où l’on allait remettre le pied sur le terrain, a continué Choinière. Avec la Ligue qui nous a proposé ce tournoi, on a sauté dessus. On ne voulait que retourner sur le terrain, refaire notre métier et s’amuser.»

Évidemment, le quotidien des athlètes a beaucoup changé en raison de la pandémie de coronavirus.

«Quand on arrive à l’entraînement, on se concentre juste sur ça (NDLR: jouer au soccer), a confié le Québécois. Oui, il y a des procédures qui ont été mises en place par les membres du "staff" et l’organisation de l’Impact. Notre "job", c’est d’aller sur le terrain et se concentrer uniquement sur se passer le ballon et jouer au soccer.»