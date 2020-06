Silent Hill s’invite dans Dead by Daylight

Quatre ans après son lancement, l’univers de Dead by Daylight continue de prendre de l’expansion. Cette semaine, le jeu montréalais s’apprête à accueillir dans ses rangs un nouvel antagoniste : Pyramid Head, emblématique personnage de la saga Silent Hill.

Le Bourreau de Silent Hill dans l’univers de Dead by Daylight ? En voilà une que personne n’avait vue venir. Dans les jours, voire les semaines, précédant l’annonce, les théories de fans allaient dans tous les sens, chacun tentant tant bien que mal de deviner l’identité du nouvel antagoniste invité dans le jeu vidéo montréalais. Les paris étaient officiellement ouverts, les mises les plus populaires penchant du côté de trois croque-mitaines du septième art : Pennywise, Pinhead et Candyman.

Bref, les fans ont fait fausse route. Et ça, l’équipe du studio montréalais Behaviour Interactive n’en est pas peu fière. Car à l’ère d’internet, il est de plus en plus ardu de duper les fans.

« On est vraiment contents d’avoir surpris les gens. C’est très difficile de garder un tel secret durant plusieurs mois. Ça fait longtemps qu’on travaille sur Silent Hill et, dans notre industrie, il y a tellement de trappes qui peuvent mener à des fuites d’information », souffle Dave Richard, directeur créatif, quelques minutes après l’annonce officielle.

Mais qu’est-ce que Dead by Daylight ? Il s’agit d’un jeu d’horreur multijoueurs, asymétrique, créé de toutes pièces par le studio montréalais Behaviour Interactive. Les joueurs peuvent choisir leur clan (tueur ou survivant) pour jouer au chat et à la souris dans des environnements glauques et menaçants dont les potentielles victimes doivent s’échapper.

Le jeu a depuis rejoint plus de 23 millions de joueurs à travers la planète depuis sa parution, en juin 2016.

Icônes de l’horreur

Photo courtoisie

Personnage mythique de l’univers des jeux vidéo s’il en est un, le Bourreau (appelé par son nom original, Pyramid Head, ou encore The Executioner par les anglophones) est quant à lui débarqué en trombe dans les consoles – puis les cauchemars – de millions de joueurs en 2001 avec Silent Hill 2. Il a depuis fait le saut au grand écran, apparaissant dans l’adaptation cinématographique de la saga.

Pour son arrivée dans l’univers de Dead by Daylight, il sera accompagné d’une nouvelle survivante, elle aussi issue de l’intrigue de Silent Hill : Cheryl Mason. La mise à jour, disponible à compter de mardi, permettra également aux joueurs d’explorer un tout nouveau lieu, aussi familier que ces deux personnages, soit celui de l’école primaire Midwich.

Le Bourreau suivra ainsi les traces des légendes de l’horreur Michael Myers, Leatherface, Freddy Krueger, Ghostface et autres Ash Williams, toutes invitées dans l’écurie Dead by Daylight depuis son lancement. Elles évoluent depuis aux côtés de personnages originaux, issus de l’imaginaire de l’équipe de Behaviour Interactive.

Qui seront les prochains ?

Mais maintenant que tous ces célèbres meurtriers ont tous accepté l’invitation du studio, qui seront les prochains à les imiter ?

Le directeur de jeu, Mathieu Côté, avoue que le bassin de légendes de l’horreur commence à diminuer considérablement depuis que Dead by Daylight en a recruté les plus gros morceaux. Mais les fans peuvent se rassurer : il n’est pas question pour le jeu d’interrompre sa croissance pour autant.

« Pour l’instant, il reste cinq ou six noms qui sont encore dans notre mire. Ça, ça peut nous donner encore trois ou quatre ans de matériel, parce qu’on développe toujours du contenu original. Sinon, on peut facilement continuer pendant 10 ans avec nos propres personnages », avance-t-il.

Même son de cloche du côté de Dave Richard qui, pour sa part, entend continuer « encore longtemps » à ajouter des chapitres à Dead by Daylight.

« Tant que ça fonctionne bien et que nos joueurs continuent d’avoir du plaisir dans cet univers, je ne vois pas de raison d’arrêter. Pour l’instant, je ne vois pas de fin », conclut-il.

♦ Le chapitre Silent Hill sera disponible aux joueurs de Dead by Daylight à compter de mardi.