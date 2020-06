Une guerre de prix à venir dans le monde de l’assurance voyage

À l’heure où la reprise des voyages à l’étranger se profile à l’horizon, un spécialiste prévoit une guerre de prix et de couverture dans le monde de l’assurance voyage.

«Dites-vous une chose : les coffres des assureurs sont presque vides. La façon de les remplir, c’est de recommencer à vendre», affirme Louis Cyr, courtier en assurances.

Il estime que les consommateurs pourraient profiter d’une forte concurrence entre assureurs qui voudront s’accaparer une fraction des clients habituels, malgré des primes qui pourraient être plus élevées en raison de la pandémie.

Une assurance COVID-19?

Le risque de contracter le nouveau coronavirus à l’étranger est tellement nouveau que peu de polices d’assurance le couvraient spécifiquement jusqu’à récemment.

La donne risque de changer rapidement, surtout quand le gouvernement fédéral lèvera ses avertissements de voyage. «On va voir des assureurs dire oui, on va voir des assureurs dire non», résume M. Cyr.

Dans tous les cas, une police qui couvre la pandémie risque de coûter plus cher. Le courtier conseille de faire des comparaisons avant de compléter son achat et de porter une attention particulière aux clauses concernant le rapatriement, l’hospitalisation et les limites de la police.