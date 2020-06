7,3 M$ pour 13 km de nouvelles pistes cyclables à Québec

La Ville de Québec bonifiera son réseau cyclable, cet été, en injectant 7,3 M$ pour réaliser 13 kilomètres additionnels de pistes un peu partout sur le territoire.

En tout, 24 projets ont été sélectionnés, incluant la passerelle cyclopiétonne dans le parc des Saules, entre les boulevards Neuvialle et Wilfrid-Hamel Ouest, dont le chantier est déjà en cours. Les 13 nouveaux kilomètres de pistes feront passer le réseau de 365 km à 378 km dans la capitale.

Le projet de passerelle surélevée, au Vieux-Port, est toujours sur la glace et n’apparaît pas dans la liste dévoilée lundi après-midi.

La Ville aménagera notamment une bande cyclable sur le chemin Sainte-Foy et l’avenue McCartney, afin de relier le boulevard du Versant-Nord et l’avenue Pie-XII ainsi qu’une piste cyclable sur la rue Armand-Viau, entre les rues Jean-Marchand et le boulevard de l’Ormière.

Capture d'écran, Ville de Québec

La liste exhaustive de tous les projets est disponible ici. On y trouve aussi une nouvelle piste cyclable sur le boulevard Hochelaga, entre Robert-Bourassa et la route de l'Église ainsi qu'un tronçon de 1,9 km sur Frank-Carrel entre l'avenue Nérée-Tremblay et la côte Branly.

« Le contexte actuel nous permet de noter un nombre record de cyclistes sur nos routes. Mais au-delà de la situation d’exception que nous vivons, nous constatons que les citoyens de Québec ont vraiment adopté le vélo et qu’ils se tournent de plus en plus vers les transports actifs», a déclaré la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard, dans un communiqué.

Cinq projets d’aménagement, totalisant sept kilomètres, ont cependant dû être reportés à l’an prochain puisqu’il n’a pas été possible de tenir des consultations publiques au préalable ce printemps, en raison de la crise sanitaire, précise-t-on.