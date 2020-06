CHSLD: une deuxième cohorte de 2000 candidats suivra le cours cet automne

QUÉBEC | Une deuxième cohorte de quelque 2000 candidats au poste de préposés en CHSLD débutera la formation accélérée du gouvernement du Québec cet automne.

Ceux-ci, dont la plupart ont été recrutés grâce au site internet «Je contribue», travaillent déjà dans le réseau. À la fin de leur formation, ils iront rejoindre les quelque 9800 candidats retenus par le gouvernement qui l’auront faite cet été.

En conférence de presse, lundi, le premier ministre, François Legault, a expliqué l’ajout de cette deuxième cohorte par le fait que le gouvernement ne souhaitait pas « perdre » cette main-d’œuvre cet été alors que les besoins sont toujours criants en CHSLD.

«Vous allez me dire, 9800 plus 2000 ça donne plus que 10 000. Bien si on en a plus que 10 000, tant mieux. Mais ce n’est pas impossible qu’un certain nombre de personnes, soit échoue le cours, soit qu’ils sentent que ce n’est pas leur place de travailler dans un CHSLD», a-t-il expliqué.

«Donc l’idée c’est d’être bien sûr d’en avoir au moins 10 000 de formés», a ajouté M. Legault.

Par ailleurs, les curriculum vitae de 1700 candidats non retenus par le gouvernement pour sa formation accélérée ont été transférés à des résidences privées, a-t-il indiqué.

Québec s’est donné le défi de former 10 000 préposés aux bénéficiaires d’ici le 15 septembre afin de combler le besoin de main-d’œuvre en CHSLD, un enjeu central à la lutte à la COVID-19, comme l’a souvent rappelé François Legault.

Les candidats retenus pour la formation accélérée de trois mois mis en place par le gouvernement doivent s’engager à travailler pendant un an dans le réseau de la santé.

Au moment de leur embauche, ils auront droit à un salaire annuel de 49 000 $.