DavidsTea n’écarte pas la faillite

Ce n’est peut-être pas encore la fin pour DavidsTea. Néanmoins, la direction évoque ouvertement la faillite advenant qu’elle ne parvienne pas comme elle le souhaite à réduire ses coûts de location d’espaces commerciaux, entre autres.

Profitant de la présentation des résultats du quatrième trimestre 2019, le chef de la direction et président du conseil de la chaîne montréalaise, Herschel Segal, n’a pas caché que l’entreprise qu’il a fondée traverse une période difficile qui force à une révision en profondeur de son modèle d’affaire.

Depuis le 18 mars, l’ensemble de ses 220 magasins du Canada et des États-Unis sont fermés et la direction a interrompu tout paiement de loyer aux locateurs depuis le mois d’avril. Et même si elle pourrait maintenant rouvrir nombre de ces boutiques, elle prévient qu’il en demeurera ainsi tant et si longtemps qu’elle n’aura pas décidé lesquelles elle conservera.

«Nous avons entrepris de créer un réseau plus allégé de magasins de vente au détail et plus rentable. Lorsque ce projet sera achevé, nous serons mieux à même de nous concentrer sur notre position d'experts en thé» a déclaré M. Herschell.

Le chef de l’exploitation et de la direction financière, Frank Zitella, a indiqué que la Covid-19 avait clairement démontré que DavidsTea se devait de changer de manière accélérée. En outre, depuis la fermeture de ses magasins en mars l’entreprise affirme avoir enregistré une hausse de 268,2% de ses ventes en ligne par rapport à la même période en 2018 et de 81,1% de ses ventes de gros.

«Nous devons maintenant ajuster notre empreinte (...) pour mieux refléter notre stratégie omnicanale et l'importance croissante que nous accordons aux canaux du commerce électronique et de gros (...), a-t-il dit. Notre succès futur dépend en grande partie de notre capacité à nous retirer stratégiquement des magasins de détail non rentables ».

L’entreprise croit disposer des liquidités lui permettant de se donner une nouvelle stratégie. Mais si elle se voyait incapable d’y parvenir, précise-t-elle, «notre conseil d'administration pourrait éventuellement procéder à une restructuration, qui pourrait inclure une réorganisation ou une faillite, ou une dissolution, une liquidation et/ou une dissolution de la Société».

À New York, l’action de DavidsTea s’est appréciée de 14,29% lundi, pour terminer la journée à 1,20$US. Depuis le début de l’année, la valeur de son titre a perdu 16,6%.