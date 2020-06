Début de la formation accélérée des préposés aux bénéficiaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Une centaine de personnes qui veulent faire partie de la solution pour améliorer la situation dans les CHSLD ont commencé leur formation accélérée de préposé aux bénéficiaires lundi matin au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout comme dans d’autres régions.

• À lire aussi: La formation accélérée des futurs PAB commence

• À lire aussi: Préposés: Urgent de prendre le temps

Le cours débutait à 8 h et Élizabeth Guérette s'est amenée à l'école Laure-Conan, dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay, dès 7 h 20.

«J'exploitais un service de garde en milieu familial, a-t-elle confié à TVA Nouvelles. Mon entreprise n'a pas été affectée par la COVID, mais je voulais éventuellement changer de carrière. Je me suis toujours senti près des personnes âgées.»

L'école Laure-Conan a accueilli 110 inscrits, répartis en cinq groupes. Un autre groupe de 22 candidats est formé au centre professionnel L'Oasis, également à Saguenay.

Dans l’autre partie de la région, au Lac-Saint-Jean, on compte aussi une soixantaine de candidats.

Si certaines personnes se sont inscrites parce qu’elles veulent changer de carrière, d’autres l’ont fait en raison des circonstances.

«J'ai perdu mon emploi à cause de la COVID-19, a expliqué Maxime St-Hilaire. Quand j'ai su que des emplois bien payés pouvaient être disponibles comme préposé aux bénéficiaires, je me dis motivé! On a tous besoin de sous pour vivre.»

«Je n'ai pas d'emploi, alors si je peux être utile à ma communauté...», a dit pour sa part Annabelle Tremblay, 19 ans.

Tous partagent la même motivation profonde à venir en aide, dans un secteur qui a besoin de bras, a pu constater TVA Nouvelles.

«Quand M. Legault a lancé son appel, c'est venu me chercher, a mentionné Nancy Martin, naturopathe. Il faut que ça change dans les CHSLD et c'est pourquoi je me suis engagée!»

La formation doit durer trois mois.

«C'est une attestation d'études professionnelles, a rappelé Claudie Fortin, du centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay. Les étudiants seront évalués et tout sera acheminé au ministère de l'Éducation.»

Ceux qui auront réussi seront déployés en septembre.

«S'il y a une deuxième vague de la COVID? Non, ça ne m'effraie pas», a dit Élizabeth Guérette. On sera sûrement bien protégés!»