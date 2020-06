Déconfinement: des commerces n’en peuvent plus d’attendre

TROIS-RIVIÈRES – Alors que les restaurateurs pouvaient enfin ouvrir leurs portes lundi, d’autres secteurs de l'économie rongent leur frein.

Patrick Bellemare, propriétaire du parc aquatique H2O de Trois-Rivières, ne sait toujours pas quand il pourra rouvrir.

«Que François Legault, qui était un homme d'affaires, qui est habitué à prendre des décisions d'affaires, puisse laisser des gens d'affaires dans l'incertitude comme ça... C'est décevant, je ne peux pas vous dire à quel point», a-t-il dénoncé.

Chez H2O, uniquement remplir la piscine à vagues prend deux semaines. On a donc commencé le remplissage, mais sans savoir si les revenus seront au rendez-vous.

«On va avoir travaillé pour rien, on va avoir dépensé de l'argent pour rien», s’inquiète M. Bellemare.

Au spa nordique KiNipi de Trois-Rivières, le déconfinement se fait aussi attendre.

La PDG Marie-Andrée Deschênes ne comprend pas pourquoi les spas ne peuvent pas rouvrir alors que les piscines publiques ont eu le feu vert.

«On est tenu par des réglementations sévères, strictes. C'est mesuré au quart de tour. On ne comprend pas pourquoi on est tenu de devoir attendre!» a-t-elle critiqué.

Les gymnases aussi sont fermés, même chose pour les studios de Yoga qui n'en peuvent plus.

«En ce moment, on a juste besoin de liquidités qui entrent, il faut que ça recommence», a plaidé Élizabeth Fugère, propriétaire du studio Solia Yoga.

Les comptes sont tellement vides que si aucune reprise n'est annoncée bientôt, on menace d'ouvrir quand même.

«Il commence à y avoir des gyms qui ouvrent même si on n'a pas le go. Et moi le 1er juillet, je vais ouvrir», a prévenu Mme Fugère.