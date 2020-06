Denis Potvin: Wayne Gretzky était comme Mohamed Ali

Membre du Temple de la renommée du hockey, Denis Potvin a affronté de grands joueurs comme lui durant sa carrière, notamment Wayne Gretzky, qu’il a d’ailleurs comparé à une autre figure légendaire du sport.

«J’essayais de le frapper, mais je n’ai jamais pu quand même. Il était comme Mohamed Ali!», a déclaré Potvin lors d'un entretien avec l’expert hockey de la chaîne TVA Sports Louis Jean.

L’ancien défenseur est bien placé pour parler de «La Merveille», car il a dû composer avec l’omniprésence du numéro 99 au cours de deux finales de la coupe Stanley consécutives, en 1983 et 1984. À la première occasion, le Québécois a d’ailleurs permis aux Islanders de New York de gagner leur quatrième titre d’affilée avant que les Oilers d’Edmonton ne prennent leur revanche un an plus tard.

Aussi, la tâche de stopper Gretzky était pour le moins titanesque. Ses responsabilités ont grimpé en raison notamment de l’absence de Mike Bossy au début de la série. Sans l’as marqueur dans la formation, l’entraîneur-chef Al Arbour avait opté pour un style de jeu plus défensif, ce qui a sollicité davantage les arrières du club.

«Sans Bossy, je pensais au jeu défensif: "Il faut les neutraliser", a-t-il affirmé. Al Arbour m’avait dit: "tu vas être sur la glace contre Gretzky et contre Mark Messier." Ça veut dire que je joue 40 minutes à peu près!»

Or, la stratégie fut la bonne, car les Islanders ont remporté le premier duel 2 à 0, en route vers un balayage de quatre rencontres.

