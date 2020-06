Dolphins: rétablissement miracle pour le quart-arrière Tua Tagovailoa

Victime d’une blessure à la hanche qui a mis fin de façon précipitée à sa carrière universitaire, le nouveau quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa surprend même son thérapeute sportif pendant son rétablissement.

«Il se remet de façon miraculeuse, a indiqué au quotidien South Florida Sun Sentinel le thérapeute reconnu Kevin Wilk, dimanche. La partie miraculeuse est qu’il guérit tellement bien. La seconde partie est qu’il a vraiment été en mesure de retrouver sa puissance, ce qui prend habituellement plus de temps pour une telle blessure.»

Le produit du Crimson Tide de l’Université Alabama, et 5e choix au total du plus récent repêchage de la NFL, effectue sa réadaptation en Alabama, mais prévoit très rapidement rejoindre le complexe d’entraînement de l’équipe floridienne, puisque la NFL a levé l’interdiction de s’y rendre. Wilk est d’avis que Tagovailoa prend très au sérieux sa remise en forme et qu’il sera prêt à surprendre à Miami.

«Tu peux à peine lui parler lorsqu’il est à la clinique. Il fait des exercices ou son visage est collé à l’iPad pour apprendre le système. Il est en pleine concentration. C’est l’un des joueurs les plus concentré que j’ai jamais vu, pour être honnête», a vanté Wilk.

Un bon signe du côté des Dolphins, qui ont offert un contrat de quatre ans et plus de 30 millions $ au quart qui n’a pas encore disputé une seule minute dans le circuit Goodell. En plus de vaincre sa blessure, Tagovailoa devra se mesurer au vétéran Ryan Fitzpatrick pour le poste de pivot numéro 1 de l’équipe.

Les activités de la NFL devraient reprendre au mois de septembre, mais la ligue n’a toujours pas donné de date exacte pour le début des camps d’entraînement.