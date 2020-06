COVID-19: Les rassemblements de 50 personnes autorisés dans les lieux publics à compter du 22 juin

QUÉBEC | Il sera possible, au Québec, de tenir des rassemblements de 50 personnes et moins dans des lieux publics intérieurs à compter du 22 juin prochain.

C’est ce qu’a annoncé le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, lundi matin, en point de presse.

La distance que devront respecter les participants de ces rassemblements pourra être de 1,5 mètre.

Le deux mètres de distanciation physique est toutefois maintenu lors de la circulation au quotidien, comme les files d’attente.

Bonne nouvelle pour les plus jeunes de 16 ans et moins en vue de la rentrée : ils pourront se tenir à un mètre les uns et des autres en milieu scolaire.

Ils devront toutefois rester à une distance de deux mètres avec leurs enseignants.

Plus de détails à venir...