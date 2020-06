Été 2020 en préparation

Depuis des temps immémoriaux, tous les étés à Montréal, s’ouvre le festival du cône orange. Tiens donc, le seul qui n’ait pas été annulé pour cause de pandémie. Chez nous, les cônes orange poussent en toute saison et en juin, la fleur de cône orange s’épanouit à loisir.

Pour ajouter à notre bonheur, il y aura encore davantage de rues fermées à la circulation automobile. Ce sont les commerçants qui jubilent, eux qui ont déjà quelques semaines de fermeture forcée au palmarès des déboires de la COVID-19.

La mairie nous a également dotés de beaux corridors sanitaires dont nombre de gens se contrefoutent croyant que la COVID ne tue que les vieux ou carrément qu’elle est propagée par Bill Gates qui veut nous injecter son vaccin à puce sous-cutanée.

Les quelques piétons qui s’y aventurent ont le plaisir de se faire foncer dessus pas les cyclistes, qui les prennent parfois pour des pistes cyclables.

Sans festival ou événement rassembleur, l’été 2020 à Montréal ne s’annonce pas des plus folichons.

Ça tombe bien, jusqu’à maintenant les frontières avec les États-Unis demeurant fermées, le touriste américain ne risquera pas de respirer la poussière de nos rues défoncées. On n’ira pas non plus se tremper l’orteil dans l’océan glacé de «Gougounequit» et se gaver de homard du Maine.

Reste que les Montréalais ont soif de beauté, de nature, d’espace. On se voit à Québec, aux îles de la Madeleine, au Saguenay–Lac-St-Jean, dans Charlevoix.

Il s’en trouve de plus radicaux qui eux se voient quitter la métropole pour de bon.

On entend que les agents d’immeubles seraient débordés de demandes de maison à l’extérieur de la ville.

Pour ceux qui auraient bien aimé s’envoler vers d’autres cieux, les voyages à l’étranger demeurent une source d’inquiétude.

Il nous reste ce que les anglos ont baptisé le Staycation. Les vacances «Reste à maison».

On l’a pas assez vue, d’abord, la maison?

Et si comme moi, vous êtes coincés dans des travaux qui ont été retardés à cause de la COVID...

Ah, l’odeur du plâtre! Le doux son de la scie et du marteau... Surtout que depuis un an, notre voisin immédiat fait reconstruire sa maison. Et que la voix chaude des ouvriers nous a réveillés tous les matins avant 7 heures en harmonie avec la masse qui tape dans les murs et la crowbar qui arrache les cloisons. Que du bonheur!

J’ignore pourquoi, je ressens une appréhension singulière devant cet été 2020...

Et pour couronner le tout, pas le moindre tournage ni théâtre à l’horizon.