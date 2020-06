Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgée

Illustration courtoisie

Cette journée a pour but de sensibiliser l'opinion publique sur un phénomène inacceptable et tabou dans notre société, un fléau qu'il faut ensemble condamner, la maltraitance des personnes âgées. Selon l'Alma (association d'écoute aux victimes), les personnes les plus fragiles, en majorité des femmes (75%), plutôt âgées (en moyenne 79 ans), vulnérables, incapables de se défendre ou de réagir sont des victimes désignées (elles sont souvent dépendantes). Dans le contexte de cette journée, le Centre d’action bénévole du Contrefort organise aujourd’hui un après-midi animé dans la cour intérieure d’une résidence pour aînés. Les résidents pourront regarder l’événement en toute sécurité depuis leurs balcons.

Programme de dons Convivio

Photos courtoisie

Au plus fort de la crise, dans le contexte de son programme de dons annuel, Convivio a permis à une centaine d’organismes de poursuivre leur mission en distribuant des chèques d’une valeur totale de 150 000 $. C’est grâce à la fidélité de ses 21 000 membres si Convivio peut poursuivre sa croissance et ainsi retourner annuellement, en plus de ce montant de 150 000 $, plus de 568 000 $ en biens et services qui permettent de soutenir des projets améliorant la qualité de vie des citoyens. Tous les secteurs d’activité, que ce soit communautaire, scolaire, culturel, sportif ou autre, bénéficient largement de ce soutien. Fondée en 1938, la Coopérative des consommateurs de Lorette, Convivio, est un regroupement démocratique qui contribue à l’économie locale et qui profite à toute la collectivité. Convivio opère trois épiceries IGA extra, soit les magasins de Chauveau, Loretteville et Val-Bélair.

En souvenir, le 15 juin 2008

Illustration courtoisie

Ouverture à Québec du 49e Congrès eucharistique international dans le contexte du 400e anniversaire de la ville de Québec. Cette rencontre rassemble plusieurs milliers de chrétiens venus du monde entier autour du thème «L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde». C’est avec beaucoup d’émotion que le cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec et hôte du congrès, a souhaité la bienvenue aux pèlerins congressistes venus du monde entier ainsi qu’aux représentants de la société civile. C’est par un message du pape Benoît XVI que le légat papal, le cardinal Jozef Tomko, a déclaré officiellement ouvert le 49e Congrès eucharistique international.

Anniversaires

Photo courtoisie

Stéphane Harvey (photo) associé principal de l'étude Harvey Jean avocats consul honoraire du Togo et gouverneur de la Fondation du Barreau, 53 ans...Philippe Barbasch, d’Importations épicuriennes, 63 ans...Justin Leonard, golfeur américain (PGA), 48 ans...Marie-Hélène Fortin, violoniste et chanteuse québécoise membre du groupe Mes Aïeux...Chantal Cadieux, romancière, dramaturge et scénariste québécoise, 53 ans...Courteney Cox, actrice de cinéma et de télé, 56 ans...Mario Gosselin, gardien de buts (1983-94) Nordiques, Kings, Whalers, 57 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 juin 2019. Franco Zeffirelli (photo), 96 ans, réalisateur italien, chantre d’un cinéma d’esthète étudié auprès de son maître Luchino Visconti et inspiré des chefs-d’œuvre de la littérature anglaise et des grands opéras....2018. Matt Murphy ou Guitar Murphy, 88 ans, guitariste américain de blues...2017. Danny Schock, 68 ans, hockeyeur qui a remporté la coupe Stanley avec les Bruins lors de la saison 1969-1970...2015. Yves Alain, 67 ans, ex-juge à la Cour supérieure du Québec...2015. Jean Doré, 70 ans, 39e maire Montréal, de 1986 à 1994...2014. Casey Kasem, 82 ans, animateur radiophonique de renommée internationale...2011. Jackie Leclair, 82 ans, ancien joueur du Canadien de Montréal et des As de Québec (1958-1962)...2006. Raymond Devos, 83 ans, humoriste belge...1996. Ella Fitzgerald, 78 ans, chanteuse de jazz...1989. Maurice Bellemare, 77 ans, ancien ministre de l'Union nationale, surnommé Le Vieux Lion.