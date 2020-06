La pandémie retarde le remplacement des branchements en plomb à Québec

La pandémie a retardé les travaux sur les branchements en plomb : la Ville de Québec réalisera la moitié de son objectif d'une centaine de remplacements en 2020.

La Ville de Québec avait annoncé en janvier les grandes lignes de son plan d'action pour débarrasser son réseau des derniers branchements en plomb qui subsistent. Il s'agit d'une obligation gouvernementale.

Cette année, la municipalité prévoyait remplacer une centaine de branchements sur les 8000 qu'on estime sur le territoire dans des bâtiments construits avant 1980. Or, on a réduit cet objectif à une cinquantaine, a indiqué le maire, Régis Labeaume. D'autre part, la pandémie a bouleversé le plan d'embauche de la Ville, qui voulait accueillir une dizaine de nouveaux techniciens cette année.

«Cette année, avec la COVID, on a été très, très chamboulés. On a eu beaucoup de difficulté et surtout à pouvoir donner avec assurance la confirmation qu’ils pourraient avoir un emploi cet été. Cette année, on a engagé quatre ressources de plus que ce qu’on a au niveau de notre [personnel] interne», a précisé Christine Beaulieu chimiste au service de traitement des eaux et chef de laboratoire de la Ville.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Il s'agit cependant d'une année pilote où on met en branle le programme. Régis Labeaume affirme qu'«on sera capable, si tout va bien, de faire 1000 branchements par année». On se donne 10 ans pour effectuer l'ensemble des travaux.

La Ville va donc de l'avant avec son programme en présentant au conseil de lundi son projet de règlement. Celui-ci prévoit que les propriétaires chez qui on détecte un branchement en plomb auront quatre ans pour réaliser les travaux pour le retirer. Ceux-ci sont obligatoires en vertu de la loi provinciale et coûteront en moyenne 5500 $. Ils sont aux frais des propriétaires si le branchement est situé dans la partie privée de la conduite d'aqueduc et aux frais de la Ville dans la partie publique.

Les propriétaires bénéficieront d'une subvention d'un maximum de 2500 $. Pour le résiduel, ils pourront étaler leurs paiements sur 10 ans à même leur compte de taxes si le montant initial des travaux est supérieur à 5000 $. Les taux d'intérêt habituels de 7 % s'appliquent, cependant.

Les propriétaires récalcitrants recevront des amendes s'ils ne se plient pas à la réglementation. Celles-ci pourraient aller jusqu'à 2000$ pour un particulier et à 4000 $ pour une personne morale, en cas de deuxième offense. La Ville s'autorise le droit d'effectuer les travaux et de refiler la facture aux propriétaires.

La Ville injecte cette année 1 million $. «On prévoit une somme beaucoup plus généreuse pour l'année prochaine pour l'opération», a avisé la conseillère responsable du dossier, Suzanne Verreault. Le maire estime que le programme coûtera au total 20 millions $ en dollars constants.