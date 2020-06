L'antiracisme des Antifas 2.0 ou le syndrome du colonel Frank Fitts

Dans le film American Beauty de Sam Mendes, sorti en 1999, le colonel Fitts (Chris Cooper) est un vétéran des Navy Seal homophobe qui abuse de son fils et a une vision étroite du monde qui l'entoure. Lorsqu'il s'approche de Lester (joué par Kevin Spacey) sous une pluie battante, le film nous laisse croire qu'il pourrait blesser ou menacer Lester. Au lieu de cela, il l'embrasse et se révèle du même coup. Nous réalisons alors, en tant que spectateurs, qu'il utilise l'homophobie comme un moyen de réprimer ses sentiments enfouis en lui, ce qu’on appelle aussi la projection freudienne.

Quand j’observe l’antiracisme appliqué par les Antifas 2.0 avec un zèle tout aussi étroit que la vision du monde du colonel Fitts, je m’interroge très sincèrement sur les motivations réelles et profondes des radicaux de ce groupe.

Leur définition du racisme est tellement bigarrée qu’à peu près personne ne peut y échapper. Elle va bien au-delà du racisme émanant du darwinisme social qui a servi à la rhétorique des fascistes et des nazis. Ce racisme fondamental et systémique a extrêmement régressé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et a cédé le pas au discours rassembleur du Dr Martin Luther King (I Have a Dream) qu’une majorité a embrassé depuis. Ça va de soi et personne ne sent le besoin de faire l’étalage et la signalisation de sa vertu. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais la roue tourne.

Sauf pour les Antifas 2.0. Ils tiennent tellement à étaler leur vertu que ça ne semble être que leur seule préoccupation. Pendant que MLK nous invitait à faire abstraction de la couleur de la peau pour ne retenir que le caractère d’une personne, les Antifas 2.0 passent le plus clair de leur temps à ne focaliser que sur la pigmentation de l’épiderme. Ils en viennent à incarner le contraire de ce qu’ils prétendent défendre. S’ajoute à cela tout le discours culpabilisateur et de détestation de leurs congénères pour avoir hérité de crimes ancestraux. Un peu comme le catholique qui hérite du péché originel dès sa naissance après avoir poussé son premier cri.

Pourquoi ce zèle si insistant? Qui veulent-ils convaincre au juste? Il est pourtant dit dans la Bible (eh oui, même un athée comme moi peut citer la Bible): «Aime ton prochain comme toi-même.» Même dans la sphère de la psychologie moderne, c’est un principe fondamental qui est valorisé. Comment peux-tu prétendre pouvoir aimer quelqu’un d’autre si tu ne t’aimes pas toi-même?

Pourtant, l’Antifa 2.0 prétend aimer son prochain, mais en détestant la nature de sa propre génétique. Comment est-ce possible? Projettent-ils sur les autres ce qu’ils détestent d’eux-mêmes? Seraient-ils des refoulés comme le colonel Frank Fitts?

– Guy Perkins