Le poste d’entraîneur encore vacant

Le deuxième séjour de Martin Grégoire à la barre du club de natation du Rouge et Or de l’Université Laval aura été de courte durée.

Embauché en octobre dernier afin de remplacer Nicholas Perron, qui avait remis sa démission pour se joindre au Club de natation de Québec (CNQ) après une association de 15 ans, Grégoire aura été en poste seulement une saison.

Il a appris la semaine dernière que son contrat qui expirait le 31 mai ne serait pas renouvelé.

« Ça n’a pas marché, a résumé le directeur du programme d’excellence du Rouge et Or, Jean-Noël Corriveau. Les attentes du conseil d’administration n’ont pas été rencontrées. C’est beaucoup relié à la gestion de l’équipe. La natation, c’est un gros club et il y a beaucoup de choses à faire. »

La communication

Triste de couper les ponts, Jean-Marie De Koninck estime que le conseil d’administration devait prendre ses responsabilités.

« J’ai été pris par surprise que ça ne fonctionne pas », a souligné le président du conseil d’administration du club.

« Martin est un bon gars, un bon entraîneur, un gros travaillant, mais son profil ne correspondait pas aux besoins d’un club universitaire. Il savait où il s’en allait, mais il avait de la difficulté à communiquer ses objectifs aux athlètes. Le niveau de communication doit être élevé avec des athlètes de haut niveau. Le sentiment général était que la communication n’était pas là. Il y avait aussi un problème dans la conciliation entre le sport et les études. »

« Avec ce qu’on a vécu dans le passé, on avait pris nos précautions en offrant à Martin un contrat d’un an seulement, d’ajouter De Koninck. On lui avait laissé carte blanche. Ça passait ou ça cassait. »

Adjoint de Perron de 2007 à 2010 où il veillait notamment au recrutement, Grégoire avait été embauché dans l’enthousiasme pour redonner au club ses lettres de noblesse après une traversée du désert. Trop rapide de couper les ponts après seulement une saison ?

« Certains peuvent penser que c’est trop rapide, mais tu vas où si la situation ne s’améliore pas, a mentionné Corriveau. Tu peux t’entêter en pensant que ça va changer, mais ça ne fait qu’alimenter la grogne. Martin a apporté de bonnes choses, mais il n’a pas tout mis en place ce qu’il avait dit. Compte tenu de l’expérience de Martin acquise aux États-Unis, c’est vrai que nous étions tous emballés au moment de son embauche. »

Un défi

Le Rouge et Or tentera de dénicher un candidat qui relancera un club qui a terminé au 4e rang du RSEQ, tant chez les femmes que les hommes, l’an dernier.

« Nous avons plus de temps que l’an dernier quand nous avions appris le départ de Nicholas deux semaines avant le début de la saison, a précisé De Koninck. Nous ne serons pas bousculés par le temps et on pourra partir à la chasse. On va regarder au Québec, mais aussi en Europe et aux États-Unis. On va tenter de trouver la perle rare. »

Grégoire a préféré ne pas commenter la situation immédiatement. Il souhaite laisser retomber la poussière avant de répondre à nos questions.

L’entraîneur adjoint Emmanuel Vergé assurera de nouveau l’intérim.

Le concours sera ouvert d’ici deux semaines et De Koninck souhaite que le candidat retenu soit connu en août.