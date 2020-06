Le prochain Klô Pelgag lancera les Expériences d’écoute du Festif!

Le Festif! de Baie-Saint-Paul présentera sa première expérience immersive, samedi, avec l’écoute du prochain opus de Klô Pelgag sur le bord du fleuve Saint-Laurent.

Les participants pourront découvrir en exclusivité, par petit groupe de 10 personnes, l’album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, qui sera lancé dans les mois à venir, accompagnés par des vagues et une brise saline.

Photo Benoit Paillé

La formation The Brooks suivra, le 27 juin, avec l’écoute de leur nouvel album Any Day Now, qui sera lancé à l’automne, dans un parc et dans une ambiance de camping tropical.

La formation Plants and Animals offrira, le 4 juillet, en forêt, à travers les effluves d’épinettes et de sapins baumiers, une collection de chansons inédites commentées. The Barr Brothers fera de même, le 11 juillet, dans un grand champ lumineux.

Les lieux et les informations seront divulgués aux détenteurs de billets le jour des séances d’écoute afin d’éviter les rassemblements.

«Chaque aspect des sessions a été pensé pour rehausser l’expérience d’écoute des participants, comme le mobilier ou le choix du lieu. On propose même un accord mets-bière sur place», a indiqué le directeur général, Clément Turgeon, dans un communiqué de presse.

Immersion totale

Les séances, d’une durée approximative d’une heure, se dérouleront à 13h, 15h30 et 18h pour un total de 30 personnes par jour.

Les artistes ne seront pas physiquement sur place, mais ils ont préparé une introduction narrative pour mettre les auditeurs en contexte. Les participants seront munis de casques d’écoute pour vivre une expérience immersive totale.

Le port du masque est fortement recommandé et l’événement sera remis au lendemain si la pluie est au rendez-vous. L'initiative a été autorisée par la Ville de Baie-Saint-Paul, par la Sûreté du Québec et elle respectera les mesures sanitaires formulées par le gouvernement.

«Le défi est surtout de rendre l’expérience la plus fluide et agréable possible, malgré les différentes mesures qui sont souvent anxiogènes. Nous sommes très fiers et confiants d’avoir réussi à livrer un parcours et une expérience qui permettront aux gens de se libérer la tête et le cœur», a précisé Clément Turgeon.