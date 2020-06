Les autorités canadiennes accusées d'abus envers une cadre de Huawei

La police canadienne et les services frontaliers ont commis un abus de procédure dans leur requête pour l'extradition d'une cadre du géant chinois Huawei, arrêtée au Canada en décembre 2018, ont affirmé lundi ses avocats canadiens.

Ces avocats ont pointé du doigt l'existence d'un complot mené avec le FBI contre la numéro deux de l'équipementier chinois, Meng Wanzhou, accusée par les États-Unis d'avoir contourné les sanctions américaines contre l'Iran.

Lors d'une audience pour fixer d'autres dates pour le procès, l'avocat de la défense David Martin a soutenu que les autorités canadiennes avaient délibérément retardé de plusieurs heures l'arrestation de Meng Wanzhou, lors d'une escale à Vancouver, le temps de réunir des preuves pour le FBI.

Il a déclaré que ce «plan planifié» avait permis aux autorités de fouiller ses appareils électroniques, à la recherche de preuves, sous prétexte d'une inspection douanière de routine, ce qui, d'après la défense, constituait un abus de procédure.

Un document du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), très édulcoré et publié vendredi, avertissait que l'arrestation de Mme Meng serait «hautement politique» et susceptible d'«envoyer des ondes de choc dans le monde entier».

Les avocats de la défense affirment qu'une ligne dans ce document soulignant que la police fédérale américaine ne serait pas présente lors de l'arrestation de Mme Meng, «afin d'éviter la perception d'influence», était la preuve que le SCRS était «conscient de dissimuler l'implication du FBI».

Les avocats prévoient lors d'une prochaine audience de réclamer sa libération.

Le document du SCRS «montre une fois de plus que toute l'affaire Meng Wanzhou est un incident politique grave», a dit à la presse Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

«Cela en dit long sur les calculs politiques des États-Unis pour supprimer délibérément Huawei et d'autres entreprises chinoises de haute technologie», a ajouté ce porte-parole en qualifiant le Canada de «complice».

«Nous exhortons une fois de plus le Canada à prendre au sérieux la position solennelle et les préoccupations de la Chine, à libérer immédiatement Mme Meng et à assurer son retour en toute sécurité en Chine, et à ne pas s'engager davantage dans la mauvaise voie», a-t-il déclaré.

Depuis son arrestation, deux Canadiens sont détenus sur des soupçons d'espionnage en Chine.