Les magasins rouvrent en Angleterre, étape cruciale du déconfinement

Tous les commerces sont autorisés à rouvrir en Angleterre lundi dans une nouvelle étape du déconfinement au Royaume-Uni, cruciale pour l’économie du pays durement touchée par la pandémie de nouveau coronavirus.

Seuls les magasins jugés «essentiels» comme les commerces alimentaires et les pharmacies sont restés ouverts pendant le confinement, décrété fin mars pour lutter contre la pandémie.

Au total, près de 42.000 personnes testées positives au virus sont décédées dans le pays, un bilan qui dépasse les 50 000 personnes si l’on inclut les décès dont le virus est la cause suspectée.

Constatant une baisse du nombre de morts et d’hospitalisations, le gouvernement a commencé à relâcher les restrictions en Angleterre, et autorisé début juin la réouverture partielle des écoles ainsi que des marchés en extérieur et des concessionnaires automobiles.

Lundi, ce seront les milliers de commerces «non essentiels», vendant vêtements, livres ou produits électroniques, qui peuvent rouvrir ainsi que les zoos, les parcs safaris, les cinémas drive-in et les lieux de culte, mais uniquement pour des prières individuelles.

Le port de masques devient obligatoire dans les transports mais pas dans les magasins. Les commerces ont cependant dû mettre en place des mesures pour s’assurer de la sécurité des employés et des clients, comme le nettoyage fréquent des lieux et des marquages au sol pour inciter les gens à garder leurs distances.

Les gens peuvent «faire du shopping en toute confiance», a déclaré à des médias le Premier ministre Boris Johnson, lors d’une visite dimanche dans un centre commercial de l’est de Londres où il a observé les mesures en place.

Cette réouverture des magasins est importante pour l’économie du Royaume-Uni, durement touchée par les répercussions économiques de la pandémie. Le PIB du pays s’est effondré de 20,4% en avril, le premier mois plein du confinement.

Les commerces de détail non essentiel emploient 1,3 million de personnes et apportent 46,6 milliards de livres à l’économie chaque année.

Leur réouverture ne concerne que l’Angleterre, les trois autres nations du pays, l’Ecosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles, ayant adopté un calendrier de déconfinement différent.

Trottoirs élargis

Si les consignes de distanciation sociale - deux mètres entre chaque personne - restent en place, le gouvernement étudie la possibilité de réduire cette distance pour donner un coup de pouce aux pubs, hôtels et restaurants, dont l’ouverture est prévue début juillet.

Notant que les chiffres de contaminations baissent, Boris Johnson a jugé dimanche que cela conférait «plus de marge de manoeuvre» pour assouplir les règles.

En attendant, dans les artères commerçantes du centre de Londres, certains trottoirs ont été élargis, et des distributeurs de gel hydroalcoolique installés à destination des clients.

Les touristes, nombreux à faire leurs emplettes à Oxford Street ou Regent Street avant la pandémie, risquent cependant de mettre du temps à revenir. Depuis le 8 juin, tous les voyageurs arrivant au Royaume-Uni, avec quelques exceptions, sont contraints d’observer une quarantaine de 14 jours, une mesure décriée par le secteur du tourisme et de l’aviation.

«Je pense que cela va prendre un certain temps avant que nous ne retournions à la normale, nous avons vraiment hâte d’accueillir nos visiteurs internationaux, probablement dans quelques mois ou l’année prochaine, mais notre priorité est maintenant que nos clients locaux, les Londoniens, soient de retour», a dit à l’AFP Jace Tyrell, patron de la New West End company, qui regroupe 600 commerçants, restaurateurs, hôteliers et propriétaires immobiliers du centre de Londres.

Si les commerces rouvrent en Angleterre, les écoles restent en revanche fermées pour la majorité des élèves jusqu’à septembre. Le gouvernement a renoncé à son projet de permettre à tous les écoliers de retrouver les bancs de l’école avant les vacances d’été, une décision qui lui a valu une salve de critiques.