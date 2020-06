L’OCPM critique vertement la Ville sur sa gestion du racisme systémique

L’Office de consultation publique de Montréal (OPCM) a rendu public lundi son rapport sur le racisme et la discrimination systémiques où il critique vertement leur gestion par la Ville.

«L’analyse de la documentation fournie et des témoignages entendus amène la commission à conclure que la non-reconnaissance formelle du caractère systémique du racisme et de la discrimination dont sont victimes les groupes racisés et les personnes autochtones empêche la Ville de se doter des outils nécessaires pour s’attaquer véritablement au problème» a indiqué par voie de communiqué Dominique Ollivier, présidente de l’OCPM.

L’organisme indépendant a aussi souligné que malgré un discours généreux au niveau des principes et de nombreuses actions entreprises par la Ville, les résultats ne sont pas au rendez-vous.

L’OPCM a déposé un rapport de 252 pages où elle a formulé 11 constats et fait 38 recommandations, dont le point de départ est la reconnaissance de l’existence du problème.

«La commission évalue que la Ville doit profiter de cette consultation pour imprimer rapidement des orientations claires qui permettront les changements attendus, a ajouté Dominique Ollivier. Elle doit se doter d’outils de mesures pour suivre les progrès de ses plans et politiques, ainsi que se donner une obligation de rendre des comptes à la population de façon périodique pour développer une culture de la transparence», tout en demandant l’exemplarité de la Ville pour devenir un modèle pour la société civile.

Plus de 7000 personnes et 1000 organismes ont participé et témoigné lors des consultations menées par l’organisme.

Le rapport est publié au moment où les mouvements antiracistes manifestent autour du monde pour une meilleure prise en compte des doléances des minorités visibles face aux systèmes qui les empêcherait de s’épanouir pleinement.

La consultation a été demandée par une pétition signée par plus de 22 000 personnes en 2018, que la Ville a validé en demandant à l’OPCM de se pencher sur la question.