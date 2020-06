Maka Kotto se joint au Journal

Nous sommes heureux d’accueillir Maka Kotto en tant que chroniqueur régulier dans nos pages Opinions.

• Lire sa première chronique: Le racisme, l’œil au beurre noir de nos civilisations

L’ex-ministre de la Culture et des Communications et ex-député, tant à l’Assemblée nationale qu’à la Chambre des communes, se prononcera chaque lundi sur l’actualité.

Originaire du Cameroun, Maka Kotto est arrivé au Québec en 1990, après avoir vécu plusieurs années en France, où il a fait des études universitaires en droit, en politique et en art dramatique.

Comédien, auteur et metteur en scène, il est aussi connu pour son implication au sein de diverses causes et mouvements, dont le festival Vues d’Afrique et la Société Saint-Jean-Baptiste.

L’arrivée de Maka Kotto vient enrichir nos pages Opinions, de loin les plus variées au Québec, auxquelles collaborent des chroniqueuses et chroniqueurs de toutes les tendances et allégeances.

Nous souhaitons la bienvenue à M. Kotto et sommes convaincus que vous serez heureux de le lire.

Sébastien Ménard, Éditeur et rédacteur en chef