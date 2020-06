Malgré le contexte difficile, les restos recrutent

Après trois mois de congé forcé, une bonne partie du personnel dans les restaurants préfère ne pas reprendre le travail, même si la réouverture des salles à manger est prévue pour lundi en région et pour la semaine suivante dans le Grand Montréal.

Propriétaire de cinq restaurants mexicains en Estrie et dans la région métropolitaine, Myriam Castillo est contrainte, ces jours-ci, de remplacer 50% des employés qu’elle avait avant la crise.

«J’ai été quand même surprise de voir que beaucoup ne voulaient pas revenir. C’est sûr que la PCU y est pour quelque chose», a observé la propriétaire des restaurants Guacamole y Tequila et Agave.

La faute de la PCU

François Meunier, vice-président aux affaires publiques de l’Association Restauration Québec (ARQ), n’est guère étonné, lui.

«Les programmes, tels qu’ils ont été faits, c’est du grand n’importe quoi, surtout la PCU étudiante. On l’a dit dès le début. C’était écrit dans le ciel que des employés ne voudraient pas revenir ou voudraient moins travailler», a critiqué M. Meunier.

La «PCU étudiante» (PCUE) permet aux employés de restaurants qui sont aux études de continuer de travailler, mais seulement un nombre minimal d’heures, sinon ils risquent de perdre cette prime de 1250$ par mois.

Quant à la Prestation canadienne d’urgence (PCU), ce chèque mensuel de 2000$ a permis aux travailleurs de la restauration de continuer de vivre pendant la crise alors qu’ils ne pouvaient travailler.

En théorie, la PCU leur est offerte jusqu’au début juillet, mais le gouvernement fédéral devrait déposer un projet de loi, prochainement, pour interdire aux gens de continuer de toucher cette rente une fois qu’on leur a offert un emploi raisonnable.

«Avoir peur de la maladie, ce n’est pas un motif raisonnable pour décliner une offre. Les restaurateurs l’inscrivent quand un employé refuse de retourner travailler et ils vont devoir assumer les conséquences», a prévenu François Meunier, qui se désole de voir autant d’employés qui ne semblent pas être au courant de ces règles.

Un défi de taille

Peu importe, Myriam Castillo doit impérativement trouver de nouveaux salariés.

Pour l’heure, ce n’est pas tant le recrutement qui s’annonce compliqué. La restauratrice a reçu des dizaines de curriculum vitae intéressants, mais ce qui pose davantage problème, ce sera la formation, appréhende-t-elle.

«D’habitude, on prend le temps de former les nouveaux employés, mais là, je ne peux pas le faire comme les restaurants restent fermés. C’est vraiment un saut dans l’inconnu. D’habitude, on ouvre un restaurant à la fois, mais là, c’est comme si c’était cinq ouvertures en même temps», a illustré la femme d’affaires qui a été débordée dans les derniers jours.

Car à cela s’ajoutent toutes les nouvelles règles imposées par la santé publique pour régir la réouverture des salles à manger: visières pour le personnel, distanciation entre les tables, plexiglas entre les invités qui n’habitent pas au même endroit...

Évidemment, avec toutes ces mesures, les restaurants ne pourront pas accueillir autant de gens qu’avant et les pourboires seront donc moindres qu’avant la pandémie.

«C’est clair que beaucoup d’employés qui ont décidé de ne pas revenir ont pris ça en compte. D’ailleurs, ce sont plus les gens en salle qu’en cuisine qui ont pris cette décision», a noté Myriam Castillo.