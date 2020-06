Mésaventures en couverture

Habitués de voyager beaucoup pour le travail, mais actuellement en confinement depuis plusieurs mois, nos reporters vous racontent leurs nombreuses anecdotes qui relèvent parfois plus de la péripétie. Vous verrez que la vie sur la route n’est pas toujours de tout repos. Cela dit, nous ne changerions de métier pour rien au monde. Amusez-vous en prenant compte de nos malchances. Cette semaine, il est question de problèmes de déplacement.

Sans le sou à Kansas City

J’arrive à Kansas City le mercredi après-midi pour la Couple MLS de 2013 qui aura lieu le samedi.

Le jeudi se passe très bien, mais vendredi matin, je reçois l’appel d’un préposé d’American Express qui m’informe que ma carte de crédit a possiblement été corrompue et qu’on va la suspendre le temps qu’on m’en envoie une nouvelle.

Ça dérange, mais comme j’ai une autre carte, je n’en fais pas trop de cas... jusqu’au vendredi soir où, quand je viens pour payer mon repas au restaurant, ma carte MasterCard est refusée.

J’appelle la centrale de la compagnie de carte de crédit et on m’informe que ma carte a potentiellement été compromise et qu’on va la suspendre jusqu’à ce que j’en reçoive une nouvelle.

Je me retrouve donc à Kansas City avec deux cartes de crédit inopérantes alors qu’à part les repas, tout doit être réglé par carte de crédit, ce sont les politiques des chaînes hôtelières et des entreprises de location d’auto.

Je négocie alors avec MasterCard pour que je puisse continuer d’utiliser ma carte et on m’accorde une limite de 100 $ par jour pour que je puisse manger.

En revenant de la finale, le samedi soir, je passe par la réception de l’hôtel pour régler ma chambre en ayant les gens d’American Express au bout du fil, histoire de ne pas avoir à gérer la situation le dimanche matin puisque mon vol de retour est très tôt.

Quand vient le temps de partir, le dimanche matin, on m’informe qu’il reste la dernière nuit à payer. L’employé qui avait géré la situation la veille avait oublié une nuit même si j’avais insisté pour dire que je voulais régler le séjour au complet...

Je reprends le manège au téléphone avec American Express, ce qui me met dans l’urgence. J’arrive finalement à l’aéroport à temps, mais stressé à mort. Depuis ce temps, je traîne aussi une carte du compte de ma conjointe juste au cas, en plus de mes deux cartes personnelles.

— Dave Lévesque

À tout casser

À l’occasion d’un voyage qui avait mal débuté alors que les chambres n’étaient pas disponibles à l’arrivée de l’équipe de la Ligue CanAm pour une série de trois parties face aux Lumberjacks d’Adirondack, à l’été 2001, Trevor Wambach a eu droit à toute une surprise lorsqu’un plaisantin a tiré une roche à l’aide d’une fronde dans une vitre de l’autocar des Capitales de Québec qui avait fait un arrêt au Wal-Mart de Glens Falls après la rencontre. Assis dans les premiers bancs derrière le conducteur, l’artilleur droitier natif de la Nouvelle-Écosse, qui fut un choix de 22e ronde des Expos en 1998, en a été quitte pour une bonne frousse. Seule la vitre extérieure a cassé.

Pas reconnu pour avoir froid aux yeux, le premier gérant de l’histoire de la formation québécoise, Jay Ward, s’est immédiatement lancé à la poursuite du lanceur de roches. Heureusement pour le rigolo, l’ancien entraîneur des frappeurs des Expos (1991) n’a pas réussi à lui mettre le grappin dessus.

Compte tenu des per diem fort modestes dans le baseball indépendant, les joueurs des Capitales s’étaient arrêtés dans la grande surface pour s’acheter de la nourriture en prévision de la fin de soirée et du petit déjeuner.

— Richard Boutin

L’heure « GSP »

À mon premier voyage pour Le Journal, je devais me rendre à Las Vegas en novembre 2013. Assignation de premier plan : un combat de Georges St-Pierre.

Vegas, c’est la ville des beaux hôtels et des beaux casinos. Après m’être posé à l’aéroport McCarran, je saute dans le taxi en direction du MGM Grand. Je suis un peu nerveux. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre de l’organisation de l’UFC.

Après avoir mis la main sur mon accréditation, je vois que les entraînements publics des combattants sont en après-midi, heure de Vegas. C’est parfait. Je vais avoir le temps de relaxer et de préparer mon plan de rédaction. On me réserve deux pages pour « GSP » et son adversaire, Johny Hendricks.

Je me dis : « Je vais avoir en masse le temps ! »

Toutefois, je n’avais pas pensé au décalage horaire. Las Vegas, c’est trois heures de différence.

Je finis le point de presse de Hendricks, il est 20 h, heure de Montréal. Les pupitreurs m’avaient demandé que tout mon matériel soit déposé pour 22 h au plus tard. Je n’avais pas une ligne d’écrite. Ayoye !

J’arrive en courant dans ma chambre située à l’autre bout de l’hôtel. Un peu paniqué de la situation. Je n’étais pas au bout de mes peines.

En raison de la vétusté du MGM, la connexion internet n’était pas bonne partout. En fait, elle n’était bonne nulle part !

Après avoir écrit mes deux papiers en quatrième vitesse, je passe au plan B. Je traverse la rue avec mon ordi dans les mains. Le Tropicana, un hôtel modeste de la Strip, devient ma planche de salut.

Je m’installe sur le comptoir de la réception pour l’envoi de mes textes à Montréal. Je communique avec le pupitreur Bernard Cyr pour confirmer qu’il a mes écrits devant les yeux.

« Tout est beau Mathieu », me dit-il avec sa voix posée.

Soupir de soulagement. Je venais d’apprendre une leçon qui me sert toujours aujourd’hui lorsque je vais couvrir les sports de combat dans cette ville qui ne dort jamais.

— Mathieu Boulay

Quand la police écossaise débarque

Une balle égarée à St Andrews a changé ma couverture de l’Omnium britannique 2015. Tout amateur de la petite balle blanche ne peut oublier sa première visite au Old Course, le berceau du golf en Écosse. Je n’oublierai jamais mon aventure... ou ma mésaventure.

La longue journée de travail de la deuxième ronde d’un tournoi majeur ne s’était pas terminée comme souhaité, c’est-à-dire en regardant les faits saillants à la télévision, en calant une pinte de Guinness fraîchement pressée et en engloutissant un fish and chips dans un célèbre pub écossais de la ville.

Non, elle s’était plutôt terminée par une grosse surprise. Une balle de golf avait fracassé la lunette arrière de ma rutilante Peugeot 308 ! La voiture était stationnée dans une vaste étendue de verdure enclavée entre le Jubilee course, ouvert à ce moment aux amateurs, et la plage de la mer du Nord.

La pièce à conviction reposait au travers les éclats de vitre, à 100 verges d’un quelconque objectif... Et ce n’était pas celle de Tiger Woods, lui qui peinait à cette époque. L’objet n’était pas une balle Nike !

Comment, diable, se pouvait-il qu’elle soit tombée sur ma voiture ? C’était sûrement un message des dieux du golf, ceux-là mêmes que j’avais peut-être trop longtemps implorés ou engueulés sur les allées.

J’avais goûté à toute l’expérience écossaise. Deux policiers avec un accent à couper au couteau avaient retonti sur les lieux du « crime ». Amusés en constatant les dégâts et apercevant un francophone dans le trouble jusqu’aux ouïes, ils m’avaient au moins aidé à résoudre une partie du problème avec la compagnie de location.

Montant des dommages : environ 2000 $. À payer en échange des clés de la nouvelle bagnole. Le petit VUS Peugeot 3008, un aquarium sur roues, était moins plaisant à conduire sur les routes sinueuses du comté de Fyfe.

Dame Nature m’avait aussi lancé un message en repoussant la ronde finale d’une journée. Il fallait dénicher un nouvel hôtel près d’Édimbourg en pleine période touristique. Une tâche ardue en juillet quand les touristes du Royaume-Uni affluent dans la région du grand tournoi. Tous avaient la même mission.

Cette balle, une Wilson Staff #1, est placée bien en vue dans ma collection. Pas moyen d’oublier le voyage, la visite de la police écossaise, mais surtout la beauté de l’endroit.

— François-David Rouleau

Y a-t-il un électricien dans la salle ?

C’était le 3 février 2013 et La Nouvelle-Orléans présentait le Super Bowl 47, huit ans après la dévastation de l’ouragan Katrina. L’ambiance était électrique, dans tous les sens du terme...

Le Super Bowl, c’est toujours un moment grandiose à couvrir. Pour moi, c’est l’apothéose, le point culminant de la saison après avoir passé des semaines à partager ma passion avec les lecteurs, comme les apôtres répandaient la bonne nouvelle.

Sauf que la couverture de cet événement sportif hyper médiatisé vient inévitablement avec une certaine pression. La pression de bien informer, d’être original parmi 5000 journalistes venus de plusieurs galaxies et bien sûr, pour mon Journal, de livrer les textes à l’heure. C’est là où ça s’est quelque peu

compliqué.

Dans une soirée comme celle-là, où plusieurs articles doivent être envoyés pour l’heure de tombée, chaque minute compte. La première demie s’est déroulée rondement et les Ravens de Baltimore se sont dotés d’un coussin de 21 à 6 lorsqu’ils ont laissé la scène à Beyoncé pour la mi-temps. Probablement que ses déhanchements ont court-circuité la suite des événements...

Au troisième quart, avec une avance de 28 à 6, les Ravens semblaient en parfait contrôle. Puis, soudainement, le Superdome est tombé dans le noir. Panne d’électricité, on arrête tout ! Heureusement, on nous a vite informés, question d’éviter toute panique avec plus de 71 000 personnes dans la place.

On vous disait que chaque minute compte pour respecter l’heure de tombée. Pas moins de 34 minutes se sont écoulées avant que la lumière ne revienne dans le stade. Au même

moment que les 49ers, d’ailleurs, qui ont dès lors orchestré une magistrale remontée pour rendre le match enlevant et l’écriture impossible !

Le tout s’est soldé par la marque de 34 à 31 en faveur des Ravens et une bonne dose de sueurs froides pour votre humble serviteur.

Quelques fins de soirée sur la bouillante Bourbon Street durant la semaine sont mystérieusement disparues de ma mémoire. Mais le grand soir du match demeure inoubliable. Le « Blackout Bowl », comme il a été surnommé, n’aura été que du bonheur, avec un peu de recul. Sauf pour les 34 minutes de la grande noirceur.

— Stéphane Cadorette