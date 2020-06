Opération charme des Etchemins pour attirer des entrepreneurs

La MRC des Etchemins sort les billets pour attirer chez elle les entrepreneurs dans plusieurs secteurs d’activités avec des subventions totalisant 2,4 M$.

«Chez nous, on va vous trouver de la place et de la main-d’œuvre», lance le préfet de la MRC, Richard Couet, à l’intention des chefs d’entreprises qu’il invite à s’installer sur son territoire ou à démarrer un projet d’expansion d’une compagnie déjà implantée.

En réaction à la crise de la COVID-19, la MRC lance ces jours-ci la troisième phase d’un plan de relance qu’elle avait entamé en 2017. On vise à attirer des entrepreneurs locaux et de l’extérieur. Les subventions sont disponibles pour tout projet de développement, projet d’envergure en acériculture, en foresterie et en récréotourisme ou projet de bonification des services de proximité.

«Souplesse et efficacité»

«On est très attractifs et on est très ouverts aux nouveaux entrepreneurs. Ils ont juste à nous contacter. Ils vont voir qu’on est d’une souplesse et d’une efficacité redoutable!»

M. Couet fait valoir que la ressource forestière est omniprésente sur le territoire, la main-d’œuvre est disponible et la région est avantageusement situé près de la frontière américaine, ce qui représente un atout pour une entreprise qui envisage l’exportation.

Terrains accessibles

Les terrains industriels sont aussi très accessibles. «Dans le parc industriel qu’on a à Saint-Prosper, on va payer aussi peu que 30 cents du pied carré», illustre-t-il. Un prix nettement inférieur à ce qu’il en coûte à Québec ou Lévis, où les terrains sont d’ailleurs une denrée rare, souligne le préfet.

La MRC se démarque avec cette façon de faire, affirme M. Couet, qui est aussi maire de Saint-Prosper. «On est devenu la seule MRC qui bénéficie d’un financement particulier pour la relance économique. C’est sûr que ça nous donne un avantage par rapport à d’autres MRC.»

Le plan de relance a été mis sur pied en 2017 par le Ministère des Affaires municipales et disposait d’une enveloppe totale de 5,2 M$. Déjà, lors des deux premières phases, il a permis de soutenir une vingtaine de projets qui ont créé et maintenu 266 emplois.