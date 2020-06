Projet de loi 61: un restaurant de Québec évite l’expulsion

La taverne italienne Birra et Basta, sur la rue Saint-Joseph, à Québec, a gagné une première manche devant le tribunal face à un propriétaire souhaitant une expulsion immédiate, une situation qui aurait été évitée avec l’adoption reportée du projet de loi 61.

La journée même de la réouverture du restaurant, les avocats des deux parties se sont retrouvés pour débattre d’un litige commercial qui menace la survie de l’établissement.

Le Groupe Top Resto, qui possède six restaurants, a ouvert l’endroit il y a tout juste un an. Selon le document présenté au tribunal, les restaurateurs Marc-Antoine Beauchesne et Carl Desruisseaux ont investi plus de 300 000 $ pour démarrer l’aventure.

Survie commerciale

«On est ouvert! C’est une belle première victoire même si la bataille n’est pas gagnée. La COVID nous a joué un tour. On va faire tout notre possible pour sauver nos commerces et les emplois qui viennent avec», a expliqué l’homme d’affaires Marc-Antoine Beauchesne.

En mars dernier, après le décret de l’urgence sanitaire au Québec, les propriétaires de l’immeuble auraient accepté le report du paiement du loyer selon une preuve présentée à la cour.

Les restaurateurs affirment qu’ils n’ont jamais refusé de payer, mais ils ont quand même reçu un avis de défaut. Le 8 juin, ils ont été sommés de quitter les lieux dans un délai de cinq jours. Avant l’audition du 15 juin, le paiement a été effectué.

L’article 35.1 du projet de loi 61 aurait empêché les propriétaires de procéder à une résiliation de bail commercial, une éviction ou une saisie d’ici le 1er août 2020. Or, les parties n’ont pas réussi à s’entendre à l’Assemblée nationale vendredi.

Répondant aux demandes de l’industrie de la restauration, Québec avait déposé des amendements au projet de loi 61 dans le contexte de la COVID-19. Certaines règles auraient pu être simplifiées dès cet été, à l’avantage de plusieurs restaurateurs qui devront maintenant attendre.

Situation exceptionnelle

En urgence hier, le juge François Huot de la Cour supérieure a reconnu la preuve d’un préjudice sérieux ou irréparable dans l’éventualité où les restaurateurs du Birra et Basta seraient expulsés de leurs locaux. Le jugement est tombé rapidement. Une injonction interlocutoire provisoire a donc été émise jusqu’au 25 juin, à la date de l’audition du dossier sur le fond.

Dans ce dossier, les propriétaires, la Fiducie Marcon-Campo tentait de vendre leur immeuble à la société Novafilm. Une entente avait été signée à cet effet.

«On vit une situation exceptionnelle. Les règles de droit s’appliquent, mais on doit être de bonne foi. Le bail doit être respecté. J’espère que ce sera un signal pour le gouvernement. Mes clients sont allés au bâton pour tout le monde. Ils sont obligés de prendre des procédures et il y a des frais», a mentionné Me Jean-Paul Boily, l’avocat des restaurateurs.