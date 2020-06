QUB radio en mode estival

L’été sur les ondes de QUB radio sera marqué par plusieurs voix fortes. Épaulés par des collaborateurs aguerris, les animateurs Pierre Nantel, Caroline St-Hilaire, Vincent Dessureault et Jean-François Baril proposeront tous de nouveaux rendez-vous quotidiens.

Quatre émissions

Du lundi au vendredi, l’émission du matin a été confiée à Pierre Nantel. Le commentateur et ex-politicien s’installera derrière le micro de 7 h à 10 h. Le «morning man» - dont les téléspectateurs peuvent apprécier les interventions à «La joute» sur LCN - sera rejoint par un trio d’expérience composé de Richard Martineau, Gilles Proulx et Michel Girard.

Puis, Caroline St-Hilaire retrouvera sa place à l’animation, dès 10 h. Durant son deuxième mandat estival, elle pourra compter sur les commentaires «punchés» et les analyses poussées de Mathieu Bock-Côté, Joseph Facal ou encore Varda Étienne.

Photo Courtoisie QUB radio

Les débuts d’après-midi seront quant à eux l’affaire de Vincent Dessureault, le fidèle collègue de Mario Dumont. Dès 13 h, il pilotera seul une émission à laquelle collaboreront Sophie Durocher, Jonathan Trudeau et Steve E. Fortin.

Ayant accepté un nouveau défi, c’est Jean-François Baril qui se chargera d’accompagner les auditeurs lors du retour à la maison, à partir de 15 h. Aux commandes, il profitera des dynamiques interventions d’Olivier Primeau, François Lambert et Félix Séguin.

Les meilleurs moments de ces quatre rendez-vous seront proposés le week-end.

En semaine sur l’heure du dîner, l’équipe de QUB radio laissera sa place à la salle des nouvelles de LCN, relayant son bulletin d’information, de midi à 13 h.

Photo Courtoisie QUB radio

Hausse de l’auditoire

La programmation estivale succédera celle d’un printemps particulièrement positif durant lequel la radio numérique de Québecor a enregistré ses meilleurs résultats d’écoute.

«La forte croissance depuis le lancement de QUB radio démontre que les auditeurs cherchent de la diversité, du contenu de qualité et surtout, ils souhaitent écouter ce qu’ils veulent quand ils le veulent. Grâce à notre modèle de radio en direct et notre bibliothèque de balados, les Québécois sont servis avec notre offre audio unique et riche en contenu de toutes sortes», laisse savoir Jean-Nicolas Gagné, directeur général de QUB radio, dans un communiqué.

Pour écouter QUB radio en tout temps, on se rend au qubradio.ca ou on télécharge l’application.

Photo Courtoisie QUB radio

L’été à QUB radio (en semaine dès le 22 juin)