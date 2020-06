Réouverture des restaurants au Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY | Lavage des mains, marquage au sol et deux mètres de distance entre chaque table: voilà comment vous serez accueillis dans les restaurants du Saguenay-Lac-Saint-Jean, maintenant rouverts depuis lundi matin.

«On invite le client à se placer au fond de la banquette afin de garder la distance avec lui. Une fois arrivé avec les assiettes, on les dépose à l'extrémité de la table et c'est le client qui la prend lui-même», explique Patricia Delisle, propriétaire du Resto Roberto, à Saguenay.

Plusieurs attendaient la date du 15 juin avec impatience. Certains clients sont même arrivés près d'une heure d'avance.

Les restaurateurs ont dû repositionner complètement leur salle à manger et enlever les condiments sur les tables. Les employés doivent quant à eux porter le masque et les lunettes de protection. Et ils nettoient les menus après chaque utilisation.

Au restaurant Chez Georges, on a aussi repensé à la manière de servir aux tables.

«On a maintenant plusieurs services avec plusieurs employés qui ont des tâches bien précises. Par exemple, l'une peut s'occuper d'apporter les menus et les verres d'eau alors qu'une autre employée peut servir les clients à la fin du repas», explique Jean-François Abraham, propriétaire de l’institution de la rue Racine, dans l’arrondissement de Chicoutimi.

D’autres restaurants de la région ont décidé de rouvrir plus tard cette semaine, mais une chose est sûre, les restaurateurs sont soulagés de remettre la main à la pâte.

«Si on veut que l'économie reparte, il faut revenir travailler et venir nous encourager, nous sommes prêts pour vous recevoir», renchérit Patricia Delisle du Resto Roberto.