The Children's Place fermera 300 boutiques d’ici la fin 2021

Le détaillant The Children's Place accélère son plan de transformation et fermera 300 boutiques d’ici la fin 2021, soit près du tiers de son réseau au Canada et aux États-Unis. Les magasins au Québec sont toujours fermés.

La semaine dernière, l’enseigne américaine de vêtements et d’accessoires pour les enfants a dévoilé les résultats financiers pour son premier trimestre terminé le 2 mai, période qui a été marquée par la pandémie.

D’ici janvier prochain, la compagnie prévoit mettre la clef sous la porte dans 200 points de vente en Amérique du Nord, dont une centaine de magasins qui fermeront d’ici août, a indiqué un dirigeant lors de la conférence de presse dans le cadre de la divulgation des résultats financiers.

Les boutiques touchées ouvriront tout de même leurs portes durant quelques semaines afin de liquider la marchandise. Tous les magasins encore fermés devraient être ouverts d’ici le 1er juillet.

La direction de la compagnie The Children's Place souhaite poursuivre son plan de restructuration en 2021 avec la fermeture de 100 autres boutiques. En 2022, les revenus de la chaîne provenant des magasins présents dans des centres commerciaux ne devraient pas dépasser 25 % du total.

Virage numérique

La direction affirme dans un communiqué que l’accélération de ses ventes vers le numérique fait partie de la stratégie de transformation du groupe «depuis longtemps». Durant la pandémie, les ventes sur le Web ont d’ailleurs grimpé de 12,2 %. Le commerce en ligne représente aujourd’hui 53 % du total des ventes de la compagnie.

«Les défis qui nous attendent sont nombreux, mais nous allons de l'avant avec urgence et concentration. Nous sommes guidés par les piliers de notre stratégie de transformation», a noté la présidente, Jane Elfers.

Lundi, il n’a pas été possible de connaître les emplacements qui seront touchés par cette restructuration. The Children's Place n’a pas retourné les demandes d’entrevue du Journal.

Au cours de son premier trimestre de l’année, les ventes de l’enseigne ont diminué de 38,1 % pour atteindre 255,2 millions $. La perte nette de la chaîne s'est élevée à 114,8 millions $.

Depuis 2013, The Children's Place a fermé 275 magasins dans le cadre de son plan de transformation vers le numérique. En mai dernier, la compagnie comptait 920 succursales aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada, dont une vingtaine au Québec.