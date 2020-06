Victoire écrasante pour Donald Trump?

L’étonnante victoire de Donald Trump en 2016 semble avoir eu pour effet de reléguer aux oubliettes tous les indicateurs traditionnels utilisés dans l’analyse d’une course à la présidence.

Alors que des États sont confrontés à une hausse des cas de COVID-19, que les États de New York et du Texas songent à revenir à une politique plus stricte de confinement, que les signes de reprise économique sont encore timides et que les manifestations reprennent, le président devrait être inquiet quant à ses chances de réélection.

Si on se tourne vers les sondages, ils n’offrent rien de bien réconfortant. Son taux de popularité est passé sous les 40% pendant que Joe Biden mène au plan national ainsi que dans plusieurs États pivots. À cinq mois de l’élection, Donald Trump semble se diriger vers le mur.

Pourtant, des organisateurs républicains interrogés par POLITICO se disent confiants et certains d’entre eux avancent que la victoire du président sortant sera écrasante. Comment expliquer cette perception diamétralement opposée à ce que la majorité des analystes offrent comme perspectives? On ne pourrait plus se fier aux sondages et les médias n’ont encore rien compris.

Même si des stratèges républicains proches du président affichent des signes de nervosité en observant la glissade de Donald Trump, des organisateurs locaux dans beaucoup d’États affirment que les appuis du président sont solides et que les électeurs demeurent confiants. Ils s’en remettent à des sondages internes pour appuyer leurs prétentions.

En décembre dernier, je rédigeais un billet dans lequel j’affirmais que les sondages de 2016, maintes fois critiqués après l’élection, avaient pourtant été fiables dans l’ensemble. Ce sont souvent les commentateurs et les analystes qui avaient oublié que la marge d’erreur pouvait laisser entrevoir la possibilité d’une victoire du milliardaire.

Bien que ces sondages aient été meilleurs que ce qu’on affirme généralement, les sondeurs républicains croient qu’ils continuent à offrir une mauvaise perception des chances réelles de Donald Trump en raison d’un échantillonnage déficient. Les démocrates y seraient surreprésentés au détriment des Blancs moins scolarisés qui votent majoritairement pour l’actuel président.

D’ailleurs, ces mêmes électeurs refuseraient souvent de collaborer aux sondages et, lorsqu’ils acceptent de répondre, ils trafiqueraient leurs réponses pour fausser volontairement les données.

Les stratèges républicains interrogés semblent convaincus que le Parti démocrate a été trop tiré sur sa gauche, s’éloignant ainsi du quotidien des électeurs de plusieurs régions. Le Parti démocrate serait donc trop centré sur un discours idéologique abstrait alors que les républicains seraient plus pragmatiques.

Ils offrent comme exemple le fait qu’on appuie actuellement le slogan «defund the police» (réduire le budget des services de police) utilisé dans les présentes manifestations. Loin d’être interprété comme un transfert de fonds vers des services connexes pour venir en aide aux communautés, le slogan inquiète et il est perçu comme une menace à la sécurité.

Je ne sais pas si vous êtes convaincus par l’argumentaire républicain ou si vous êtes emballés comme les organisateurs locaux le sont, mais leurs propos ne font que confirmer la prudence dont nous devons faire preuve à cinq mois de l’élection.

Déjà la semaine dernière, j’écrivais qu’une reprise, même temporaire, de l’économie offrirait un nouveau souffle à la campagne de Donald Trump. Si vous ajoutez à ce facteur le caractère inégal de la performance Joe Biden avant même que ne débutent les attaques plus dures sur son bilan des quarante dernières années, vous constatez rapidement que ne peut compter le président pour battu.

L’avance dont jouit Joe Biden en ce moment est assurément une bonne nouvelle pour les stratèges démocrates, surtout que les chiffres pointent vers des progrès intéressants dans des états qu’on n’espérait pas, ou peu, prendre aux républicains. Quand on observe les mouvements en Géorgie, en Caroline du Nord, au Texas ou en Arizona, on peut nourrir les ambitions les plus folles. Mais... cinq mois, c’est long en politique, même si le retour de Donald Trump était historique. La victoire de 2016 l’était tout autant!