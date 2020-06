BERNIER, Marguerite Williamson



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 11 juin 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Marguerite Williamson, épouse de feu monsieur Michel Bernier, fille de feu dame Alice Bilodeau et de feu monsieur Roméo Williamson. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil sa fille Nadia (Denis Cloutier) et son fils Yannick (Dominique Lafleur); ses quatre petits-enfants: Charles-Éric, Louis-David, Léa et Julianne; ses frères et sœurs: feu Marc (feu Louisette Paquet), feu Jean (Colette Boulet), Fernand (Micheline Pelletier), Roland, Rolande (Roger Rivard) et François Moisan (Lucie Chrétien); Nicole Guilbault; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Bernier: Nicole (feu Aimé Côté), Gaston (Manon Hallé), Mimi (feu Roger Lachance), Jocelyne (Guy Bédard) et feu Marie-Claude (Marcel Poitras). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués et l'attention apportée ainsi qu'à la merveilleuse équipe de la résidence Les Jardins Lebourgneuf.