A-t-on crucifié Netflix trop tôt?

Au début de juin, au grand plaisir de Florence Longpré, créatrice de M’entends-tu ? Netflix a propulsé d’un coup la série sur tous les continents.

Cette série sans prétention, mais aussi époustouflante que singulière, peut maintenant être vue dans 190 pays en 30 langues différentes. Elle fait la preuve, une fois de plus, que « l’universel, c’est le local hors les murs », comme l’écrivait le poète portugais Miguel Torga.

La série que Télé-Québec a eu l’audace de mettre à son horaire ne saurait être plus « locale ». Elle l’est par ses décors et ses lieux de tournage. Elle l’est aussi par la langue de ses personnages, faite de joual, de franglais, d’anglicismes et de sacres, comme on les entend dans tous les quartiers défavorisés de la métropole. La misère, la violence, la filouterie, la prostitution, mais aussi l’entraide, la fraternité, l’amitié et un certain cynisme sont le lot de leurs habitants. Voilà toute l’essence de M’entends-tu ?.

Malgré les apparences, on est loin des Bougons, c’est aussi ça la vie ou du film coréen Parasite. Si ces deux œuvres font rire volontiers, la série, qui montre le quotidien d’Ada (Florence Longpré), de Carolanne (Ève Landry) et de Fabiola (Mélissa Bédard), trois filles paumées, mais si attachantes, prend parfois des allures de documentaire revendicateur. Les scènes comme les protagonistes sont criants de vérité et suscitent la sympathie quand ils ne tirent pas les larmes.

MAUVAISE RÉPUTATION

Toute la saga de la « taxe Netflix » dont Stephen Harper ne voulait pas entendre parler, pas plus que Justin Trudeau, d’ailleurs ; le refus de la vice-présidente Corie Wright de divulguer au CRTC le nombre des abonnés canadiens de Netfix ; l’engagement plus ou moins formel du géant américain de dépenser 500 millions $ sur cinq ans au Canada, mais sans reconnaissance particulière du fait français, tout cela a fini par faire de Netflix l’ennemi numéro 1. Encore plus au Québec que dans le reste du Canada.

À l’heure actuelle, le vilain géant de Los Gatos prépare des tournages dans six provinces canadiennes. Ces productions seraient déjà en train, voire même terminées, si ce n’était de la pandémie qui a stoppé toute la production au pays et dans le monde.

S’il faut en croire Stéphane Cardin, directeur des politiques publiques de Netflix au Canada, Jusqu’au déclin, le long métrage « survivaliste » du réalisateur québécois Patrice Laliberté, a été vu jusqu’ici par 21 millions d’abonnés de Netflix. Produit entièrement par Netflix, le long métrage, qui n’a rien de génial, aurait été vu jusqu’ici par 15 fois plus de spectateurs que les 37 films québécois présentés en salle, l’an dernier.

L’ENTREMETTEUR IDÉAL ?

En suivant la filière ordinaire, combien de temps et d’argent aurait-il fallu dépenser pour vendre M’entends-tu ? dans 192 pays ? Même en démarchant tous les marchés de télévision du monde, Trio Orange, ses producteurs, et Télé-Québec auraient peut-être réussi une vingtaine de ventes dont il serait resté peu de choses.

Malgré son éclatant succès à la Berlinale de février dernier, l’étonnante série de François Létourneau et Jean-François Rivard, C’est comme ça que je t’aime, est très loin jusqu’à maintenant du succès international de M’entends-tu ? Pourtant, elle est originale, drôle, déjantée et très « locale ».

Si j’étais Stéphane Cardin, je ferais à Johanne Forgues, sa productrice, une proposition qu’elle ne saurait refuser, et hop ! une autre de nos séries ferait connaître le génie de nos créateurs aux confins de la planète.