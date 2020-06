Acheter québécois ça coûte trop cher

Je lisais ce matin dans Le Journal de Québec les propos du premier ministre Legault qui recommandait aux Québécois d’acheter « local » pour encourager nos marchands et nos industries. Il ne sait donc pas que ça coûte très cher, l’achat « local » ?

Promenez-vous à la place Royale, où on vend des vêtements faits au Québec. C’est carrément inabordable. Moi avec mes finances, j’achète deux chandails à 20 $ au Walmart pour un seul chandail artisanal. Et c’est pareil pour tous les produits. Les marchands locaux sont faits pour vendre aux touristes argentés qui accostent dans le Vieux-Port. Mes moyens ne me permettent pas ça !

Anonyme

Si on regarde le problème autrement, peut-être arriverons-nous à une conclusion différente. En admettant qu’une création locale soit plus chère à la pièce que deux chandails « made in China » à 20 $ chacun, ne devrions-nous pas aussi admettre qu’après quelques lavages, ils soient pas mal plus défraîchis que la création locale ? Quant aux produits alimentaires, ne pensez-vous pas que plus les gens en achèteront, plus leur prix diminuera ?