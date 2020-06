Chute Montmorency: le corps d'un homme a été retrouvé

Le corps d’un homme a été repêché sur les berges de la rivière Montmorency, mardi.

Les services d’urgence ont reçu un appel vers 15h20 pour une dépouille située en haut des chutes.

Photo Agence QMI, Guy Martel

L’équipe de sauvetage nautique du Service de protection contre l’incendie de Québec est allée récupérer le corps.

Les enquêteurs du SPVQ sont présentement sur place pour déterminer les causes et circonstances de ce décès ainsi que l’identité de la personne. On ignore également la durée du séjour dans l’eau.

Pour le moment, il ne semble pas y avoir de disparition récente qui pourrait concorder avec cette découverte.