Côte-Nord: ouverture d’un magasin de réemploi à Port-Cartier

PORT-CARTIER | Un magasin de réemploi ouvre ses portes mercredi à Port-Cartier, sur la Côte-Nord. Il s’agit d’un endroit où les citoyens pourront se procurer à faible coût des objets, des meubles et des matériaux de construction récupérés.

«Le magasin de réemploi a comme objectif de détourner des objets qui auraient été voués à l’enfouissement ou à la ferraille. C’est de remettre le plus d’objets possible sur le marché du réemploi», a confié mardi à TVA Nouvelles le directeur de la ressource de réinsertion Le Phare.

L'organisme gère déjà un centre de tri et un écocentre. Il était donc naturel pour ses dirigeants de développer un projet du genre. La somme de 350 000 $ y a été injectée avec l’aide de la Société du Plan Nord et de la MRC de Sept-Rivières pour l’achat et l’aménagement d’un bâtiment et l’acquisition d’un camion.

Avant l’ouverture de ce magasin, des articles usagés étaient vendus à l’écocentre du Phare dans une formule moins structurée qui prenait la forme d’un bazar. L’espace libéré à l’écocentre permettra d’enclencher une deuxième phase du projet: la mise sur pied d’un atelier de réparation et de confection.

Le magasin de réemploi sera ouvert du mercredi au dimanche, de 13h à 18h.