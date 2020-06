COVID-19: visite aux soins intensifs à Chicoutimi

SAGUENAY | La pandémie a mis à l’épreuve le système de santé au Saguenay–Lac-St-Jean, selon le chef de l’unité de soins intensifs du CIUSSS.

«On a un bon système de santé au Québec, mais on a un système qui était fragile. Cette pandémie a mis en valeur beaucoup de petites lacunes à corriger» a déclaré le Dr Jean-Sébastien Bilodeau.

Les équipes aux soins intensifs de l'hôpital de Chicoutimi ont appris avec cette crise.

Au début de la pandémie, une petite dose de nervosité s'était installée chez le personnel.

«Ça a amené son lot de stress, d'anxiété, d'émotivité», a reconnu le Dr Bilodeau.

«À Chicoutimi, on aura eu quatre hospitalisations au total durant la crise, des patients qui ont nécessité une chambre dédiée et une patiente qui a nécessité une ventilation artificielle», a-t-il informé.

Au cœur de la crise

Il y aura donc eu quatre patients en zone rouge et aucun depuis le 17 mai. Au total, une vingtaine d'autres ont été amenés en zone tiède, mais dans leur cas, tous les tests ont été négatifs.

«Au début de la situation, c'est sûr que c'est un peu anxiogène, a témoigné Marie-Claude Savard, une infirmière clinicienne. Même si on travaille à l'hôpital, on a regardé quand même les médias. C'est quand même déstabilisant. Mais un coup que tu sais que tu maîtrises tes affaires, tu t'en sors quand même bien»

Dr Bilodeau a d’ailleurs constaté que le personnel s’est vite adapté.

«Quand on a vu les premiers patients arriver à l'hôpital, les gens, rapidement, sont restés professionnels, très précis dans leurs gestes, très rigoureux. L'anxiété a disparu et le travail a été exceptionnel. On a eu le luxe, contrairement à d'autres régions du Québec, de bien voir venir les choses», a-t-il déclaré.

Le gestionnaire en chef des soins intensifs, François Gagnon, a aussi constaté la qualité des équipes.

«Je pense que la mobilisation a été supérieure à l'anxiété qui a été vécue», a-t-il dit.

Une équipe soudée

Cette situation de stress aurait pu diviser le personnel, mais elle a eu l’effet contraire.

«Plus que jamais, l'équipe a été soudée, estime le docteur Bilodeau. Mais en même temps, c'est sûr que ça a mené à une surcharge de travail. Ça a commencé des stress d'incertitude, particulièrement en début de pandémie. La lourdeur de la charge de travail a changé notre façon de travailler. Il y a beaucoup moins de laisser-aller. On est beaucoup plus rigoureux sur les procédures, sur le maintien de l'équipement.»

Le personnel soignant a apprécié l’appui de la population. Marie-Claude Savard s’est sentie utile.

«On choisit la profession d'infirmière premièrement parce qu'on aime soigner les gens. On aime donner aux gens. Le travail qu'on a choisi, on le fait avec cœur. Je n'avais pas le goût de me sauver», a-t-elle affirmé.

François Gagnon a fait le même constat.

«Tout le monde a été présent. Il n'y a personne qui a quitté le navire en période de crise», a-t-il indiqué.