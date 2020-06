Eidos ouvre un studio à Sherbrooke

Eidos annonçait ce matin l'ouverture, à Sherbrooke, d'un tout nouveau studio qui apportera des solutions techniques aux équipes de développement d'Eidos-Montréal.

On est fiers d'annoncer la création d'@EidosSherbrooke, un nouveau studio expert dédié à l'accélération de l'innovation technologique en jeux vidéo!



Tous les détails sur notre studio et nos projets sur https://t.co/OEpqkvcYvn pic.twitter.com/5GaK48tZTm — EidosSherbrooke (@EidosSherbrooke) June 16, 2020

Eidos-Sherbrooke se concentrera initialement sur trois projets clés: geo-morphing en temps réel, ray tracing à base de voxel et moteur de jeu multi-node. On entend beaucoup parler de ray tracing ces temps-ci, notamment parce que 2020 est une année de nouvelles générations avec la sortie des consoles PlayStation 5 et Xbox Series X.

Il sera intéressant de voir à quels projets d'Eidos-Montréal ce nouveau studio de Sherbrooke collaborera. Eidos-Montréal, qui appartient à Square Enix, a un portfolio de jeux assez impressionnant avec Deus Ex: Human Revolution, Rise of the Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider et bientôt Marvel's Avengers.

Le studio ouvrira officiellement ses portes à l'automne (en télétravail) avec Julien Bouvrais comme chef. Selon le site officiel, il y a plusieurs postes à pourvoir, alors allez y jeter un coup d'œil!